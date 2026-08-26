Đoàn nhà báo Vương quốc Campuchia thăm, làm việc tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh

Chiều 26/8, Đoàn nhà báo của Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia do ông Chrim Chheng Lim, Phó Tổng Thư ký Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Tham dự và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Quảng Ninh có các ông, bà: Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thị Thiện, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.
Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn nhà báo Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh. Đồng thời, nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để hai bên giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị.
Trong chương trình làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin nhanh tới đoàn công tác Campuchia về kết quả và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông trên địa bàn Quảng Ninh thời gian qua, đặc biệt là sau 1 năm Quảng Ninh cùng cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cũng giới thiệu khái quát với Đoàn nhà báo của Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia về quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức và những kết quả nổi bật trong hoạt động thông tin, tuyên truyền của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.
Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về mô hình hoạt động, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, việc đổi mới phương thức sản xuất và phân phối nội dung trên các nền tảng số cũng như kinh nghiệm triển khai công tác thông tin đối ngoại.
Hai bên thảo luận, chia sẻ những góc nhìn nghiệp vụ thiết thực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.
Thay mặt Đoàn nhà báo Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, ông Chrim Chheng Lim, Phó Tổng Thư ký Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp chu đáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.
Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì kênh liên hệ với 2 đơn vị nhằm tăng cường trao đổi, hợp tác về thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người hai nước Việt Nam - Campuchia; tăng cường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về mô hình chuyển đổi số báo chí.
Đoàn nhà báo Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia đã tham quan trụ sở làm việc của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và tìm hiểu hoạt động của các phòng chuyên môn.
Các thành viên trong đoàn ấn tượng với môi trường làm việc và các sản phẩm thông tin cũng như mô hình tòa soạn Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đang áp dụng.
Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi nghiệp vụ báo chí và thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa các nhà báo hai nước trong thời gian tới, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt.