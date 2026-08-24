19 giờ ngày 24/8, diễn ra chương trình phát thanh trực tiếp “Chào thành phố Quảng Ninh”

Để chào mừng sự kiện Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, vào lúc 19 giờ ngày 24/8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức chương trình phát thanh trực tiếp “Chào thành phố Quảng Ninh”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi tuyên truyền đặc biệt của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, góp phần lan tỏa niềm vui, niềm tự hào và khí thế mới của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước dấu mốc lịch sử của quê hương.

Biên tập viên phát thanh Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phỏng vấn nhân vật làm tư liệu cho chương trình.

15 giờ hôm nay (24/8), Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đưa Quảng Ninh trở thành thành phố thứ 8 của cả nước.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với Quảng Ninh không chỉ là sự thay đổi về “danh xưng” mà vị thế mới phải đi cùng chất lượng phát triển mới, từ tư duy, phương thức quản trị và trên hết là chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là trách nhiệm mà Quảng Ninh xác định phải thực hiện ngay khi bước sang chặng đường mới.

Các phát thanh viên chuẩn bị cho chương trình phát thanh trực tiếp.

Từ ý nghĩa đó, chương trình phát thanh trực tiếp của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh được kết cấu 3 phần: Dấu mốc lịch sử; Từ nền tảng phát triển đến thành phố Quảng Ninh; Tầm vóc thành phố tương lai.

Trong 2 giờ phát sóng, thính giả sẽ được nghe khoảnh khắc lịch sử từ nghị trường Quốc hội; những tiếng nói, những đánh giá tâm huyết về quyết định có ý nghĩa đặc biệt này; cùng cảm nhận không khí và cảm xúc tự hào của người dân Quảng Ninh trong ngày quê hương đón nhận tin vui lớn... Để rồi từ dấu mốc ấy, nhìn lại những nền tảng đã tạo nên một Quảng Ninh hôm nay và hướng tới diện mạo, tầm vóc mới của thành phố Quảng Ninh.

Lãnh đạo Phòng Thư ký Biên tập Phát thanh, truyền hình (Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh) rà soát nội dung chương trình phát thanh trực tiếp sẵn sàng lên sóng lúc 19h hôm nay.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Chương trình kết hợp giữa các phóng sự ngắn về Quảng Ninh được thực hiện công phu, những phỏng vấn đầy tâm huyết, thể hiện sự hân hoan của người dân, doanh nghiệp cùng các bài hát quen thuộc của Vùng mỏ nhằm mang đến cho thính giả tiếp cận thông tin đa dạng, hấp dẫn.

Chương trình không chỉ là hoạt động thông tin, tuyên truyền về dấu mốc thành lập thành phố Quảng Ninh, mà còn là không gian kết nối cảm xúc, lan tỏa niềm vui và niềm tự hào của người dân trước sự kiện có ý nghĩa lịch sử của quê hương. Thông qua những câu chuyện, chia sẻ và tiếng nói từ nhiều vùng miền, chương trình góp phần khắc họa một Quảng Ninh đang bước vào chặng đường phát triển mới, đồng thời củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.