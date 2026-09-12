Khát vọng tuổi trẻ dựng xây thành phố trẻ

Tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ, một thế hệ trẻ đang mang theo khát vọng mới để góp sức dựng xây thành phố trẻ Quảng Ninh. Bằng trí tuệ, sức trẻ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ Quảng Ninh hôm nay không chỉ tự tin đón nhận cơ hội mới, mà còn chủ động viết tiếp hành trình phát triển quê hương bằng những công trình, sáng kiến và hành động thiết thực. Mỗi người trẻ một việc làm cùng chung sức tạo nên diện mạo thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Viết tiếp khát vọng cống hiến

Gần 63 năm từ ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và đến nay là thành phố, Quảng Ninh đã không ngừng vươn lên, trở thành một trong những địa phương tiên phong đổi mới, sáng tạo, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước.

Lớn lên cùng hành trình phát triển ấy, thế hệ trẻ Vùng mỏ hôm nay mang trong mình niềm tự hào về lịch sử, khát vọng cống hiến và mong muốn góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiếp tục viết nên những dấu ấn mới bằng tri thức, công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và bản lĩnh hội nhập quốc tế.

Thành Đoàn tổ chức tọa đàm "Tiếp lửa truyền thống" (tháng 7/2026).

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thanh niên Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong thông qua các phong trào hành động cách mạng do tổ chức Đoàn phát động. Đáng chú ý trong đó là các phong trào: Tiên phong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc... qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 vừa khép lại, nhưng những dấu ấn của một mùa hè sôi nổi vẫn còn đọng lại trong mỗi ĐVTN. Đó là những buổi ra quân “Bình dân học vụ số”, đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân; là những “Ngày Chủ nhật xanh” làm sạch bãi biển, chỉnh trang cảnh quan đô thị; là các "Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới" bằng những công trình, phần việc cụ thể.

Đó còn là những hoạt động tri ân người có công với cách mạng, các chương trình an sinh xã hội sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn; là không khí rộn ràng của "Ngày hội Thanh niên DTTS" - nơi những sắc màu văn hóa được tôn vinh, lan tỏa, cùng nhân lên ý thức gìn giữ bản sắc; hay những hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi chào mừng dấu mốc thành lập thành phố Quảng Ninh, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng trong tuổi trẻ.

Đoàn Thanh niên UBND thành phố trao tặng công trình thanh niên “Phòng học tivi thông minh” tại Trường TH&THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ), tháng 5/2026.

Sinh viên Trần Anh Dũng, Khoa Du Lịch, Trường Đại học Hạ Long, chia sẻ: “Mỗi công trình, mỗi phần việc thanh niên là môi trường để chúng tôi được rèn luyện, cống hiến, biết sống vì cộng đồng, vì quê hương. Khi sức trẻ được đặt vào những việc làm có ích, chúng tôi càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình với nơi mình sinh ra và lớn lên”.

Trong 3 tháng triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, toàn Đoàn đã trồng mới 93.255 cây xanh; hỗ trợ 6.481 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành, hỗ trợ hơn 55.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân nâng cao năng lực số; tổ chức 30 chương trình an sinh xã hội, triển khai 12 công trình thanh niên; trao hàng nghìn phần quà tới thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí huy động trên 2,3 tỷ đồng.

Ban Thanh niên Công an thành phố trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn xã Ba Chẽ, tháng 8/2026.

Nhưng hành trình cống hiến của tuổi trẻ Quảng Ninh sẽ không khép lại sau một chiến dịch, hay một mùa hè. Từ những công trình, phần việc hôm nay, một tinh thần trách nhiệm đang được bồi đắp, một khát vọng lớn hơn đang được đánh thức. Đó là khát vọng được góp sức dựng xây thành phố trẻ Quảng Ninh bằng chính trí tuệ, nhiệt huyết và bản lĩnh của thế hệ trẻ.

Thay đổi tư duy, sẵn sàng hành động

Thành phố Quảng Ninh không chỉ được tạo nên bởi những công trình hiện đại, những con số tăng trưởng, hay những diện mạo đô thị đổi thay từng ngày. Sức sống của một thành phố còn được tạo nên từ tình yêu, mong muốn đóng góp, cống hiến từ mỗi người con của quê hương.

Với tuổi trẻ, đó có thể là một sáng kiến giúp công việc hiệu quả hơn, một công trình làm đẹp quê hương, một hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hay đơn giản là nỗ lực học tập, rèn luyện để làm chủ tri thức và công nghệ.

Trong giai đoạn mới, khi KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng của phát triển, yêu cầu đặt ra với thanh niên cũng cao hơn. Đó không chỉ là tiên phong trong hành động, mà còn phải chủ động thay đổi tư duy, làm chủ cái mới và biến tri thức thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Bí thư Đoàn Thanh niên UBND thành phố Vũ Thị Thùy Linh chia sẻ: "Là tổ chức Đoàn có lực lượng ĐVTN đông đảo, đa dạng, từ CBCCVC các sở, ngành, đến thanh niên trong doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, chúng tôi xác định phương thức tập hợp, đồng hành với thanh niên cũng phải không ngừng đổi mới. Công tác Đoàn không chỉ dừng ở việc tổ chức các phong trào, mà quan trọng hơn là phải tạo được một môi trường để mỗi ĐVTN được học hỏi, trải nghiệm, phát huy năng lực và biến những ý tưởng của mình thành hành động cụ thể. Việc hình thành CLB truyền thông AI; tổ chức các cuộc thi, sân chơi về chuyển đổi số, KHCN, ngoại ngữ không chỉ nhằm mục đích tạo thêm hoạt động cho ĐVTN, mà hướng tới hình thành một không gian để người trẻ cùng chia sẻ kiến thức, thử nghiệm những cách làm mới và ứng dụng hiệu quả công nghệ vào công việc, đời sống hằng ngày".

ĐVTN phường Hiệp Hòa hỗ trợ người dân thao tác với Kios thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Từ yêu cầu đổi mới phương thức tập hợp, đồng hành với thanh niên, đến việc tạo môi trường để người trẻ phát huy năng lực, công tác Đoàn đang hướng tới một mục tiêu khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ; để thanh niên Quảng Ninh thực sự trở thành lực lượng đi đầu trong những lĩnh vực mới và những nhiệm vụ mới của thành phố.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp, tạo điều kiện để thanh niên phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN và hội nhập quốc tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển KHCN...

Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, bồi đắp lòng tự hào về truyền thống Vùng mỏ, để mỗi thanh niên không chỉ có tri thức, năng lực thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời đại, mà còn có bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng phụng sự quê hương.

Đoàn phường Tuần Châu triển khai không gian trải nghiệm "Check-in Di sản số" hưởng ứng chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh".

Mỗi người trẻ một việc làm, một hành động ý nghĩa. Những đóng góp hôm nay, dù lớn hay nhỏ đều đang cùng nhau tạo nên một thế hệ trẻ tự tin bước vào tương lai. Và đó cũng chính là những viên gạch góp phần dựng xây một thành phố Quảng Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc, tự tin vươn mình trên chặng đường phát triển mới.