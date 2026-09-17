Tiếp sức cho hội viên miền núi vươn lên

Từ sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân (HND), nhiều hội viên, nhất là nông dân ở khu vực miền núi, đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, đầu tư mô hình mới, nâng cao thu nhập. Những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế đang tạo thêm động lực để nông dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Anh Đào Văn Ninh, thôn Đông Thành, xã Đông Ngũ, chăm sóc vườn đào cảnh của gia đình.

HND xã Đông Ngũ hiện có 2.506 hội viên với 11 chi hội. Sau sáp nhập, Hội chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng hội viên tập trung xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để nông dân tiếp cận nguồn lực, tìm hướng phát triển sản xuất phù hợp. Từ thực tế đất đai, thổ nhưỡng phù hợp với cây cảnh, đặc biệt là đào cảnh, HND xã đã tuyên truyền, vận động hội viên chuyển một phần diện tích trồng lúa, hoa màu kém hiệu quả sang trồng đào. Đến nay, trên địa bàn xã có 3ha trồng đào cảnh.

Anh Đào Văn Ninh, người đầu tiên trồng đào cảnh ở thôn Đông Thành (xã Đông Ngũ), cho biết: Được HND khuyến khích chuyển đổi từ trồng lúa, hoa màu kém hiệu quả sang đào cảnh, gia đình tôi được hỗ trợ vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 200 triệu đồng, đồng thời được tạo điều kiện đi học hỏi kinh nghiệm. Hiện gia đình có 1.000 gốc đào trên diện tích 1ha. Hiệu quả từ mô hình đã giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn so với trước. Mỗi năm, gia đình thu gần 800 triệu đồng từ bán đào cảnh.

Cán bộ HND xã Đông Ngũ đến thăm mô hình làm ghế mây của hội viên.

Để nông dân có thêm nguồn lực đầu tư, HND xã tập trung hỗ trợ tiếp cận vốn vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN và PTNT và Quỹ Hỗ trợ nông dân. Tổng dư nợ vốn vay do HND xã quản lý hiện trên 50 tỷ đồng, với gần 90 hộ vay. Cùng với vốn, Hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, quy trình sản xuất an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. Cách hỗ trợ này giúp hội viên nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và chủ động hơn trong phát triển mô hình kinh tế.

Tại xã Đầm Hà, việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế cũng được triển khai theo hướng sát với điều kiện thực tế. HND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế trang trại, gia trại, khuyến khích chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và hình thành những mô hình hiệu quả. Đến nay, toàn xã có 90 trang trại, trên 150 gia trại cùng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt phát triển ổn định như: Mô hình trồng chanh leo hiện có 8ha và cây na có diện tích 10ha tại các thôn Tân Lập, Tân Bình; tại thôn Tân Bình có 18 hộ nuôi gà với 400.000 con gà; mô hình nuôi cá lồng bè có 30 hội viên nông dân tham gia, với các loại cá song, cá rìa, chim, giò…

Cán bộ HND xã Đầm Hà thăm mô hình trồng chanh leo của gia đình anh Nguyễn Văn Định, thôn Tân Lập.

Anh Nguyễn Văn Định, thôn Tân Lập (xã Đầm Hà) chia sẻ: Từ vận động của Hội, gia đình tôi chuyển từ trồng hoa màu kém hiệu quả sang trồng chanh leo theo hướng hữu cơ. Gia đình tôi còn được HND xã tín chấp vay 400 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH, đồng thời Hội cũng vận động hội viên hỗ trợ dựng cột, làm giàn cho cây. Đến nay, mô hình chanh leo phát triển tốt, mỗi năm gia đình sau khi trừ chi phí cho thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng, từ hiệu quả thực tế, gia đình tôi có thêm niềm tin để duy trì và mở rộng hướng sản xuất.

Hỗ trợ vốn tiếp tục là một trong những giải pháp được HND xã Đầm Hà chú trọng, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, toàn xã hiện có trên 910 hộ vay vốn, tổng dư nợ trên 80 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và thành phố triển khai 6 dự án cho 33 hộ vay, tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. HND xã cũng phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT duy trì 20 tổ tín chấp, hỗ trợ 154 hộ vay với dư nợ trên 23 tỷ đồng.

Từ những mô hình cụ thể ở Đông Ngũ, Đầm Hà có thể thấy, khi được tiếp cận đúng nguồn lực và hỗ trợ sát thực tế, nông dân miền núi có thêm điều kiện phát huy lợi thế, mạnh dạn thay đổi cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất. Với những địa bàn còn khó khăn, sự đồng hành ấy càng có ý nghĩa, giúp hội viên từng bước vượt qua những hạn chế về vốn, kỹ thuật và thị trường.

Đây cũng là hướng được các cấp HND trong toàn TP Quảng Ninh chú trọng, các cấp Hội tiếp tục hướng hoạt động về cơ sở, quan tâm những địa bàn miền núi, hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất phù hợp. Cùng với phát triển kinh tế, Hội chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất và kết nối tiêu thụ, để nông dân chủ động hơn trong phát triển sinh kế.