Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 4

Sáng 24/8, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả bão số 4 trên địa bàn các phường: Uông Bí, Vàng Danh, Phong Cốc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh kiểm tra hiện trạng đê Cây Thau thuộc tuyến đê Điền Công (phường Uông Bí).

Tại khu vực mặt đê Cây Thau thuộc tuyến đê Điền Công (phường Uông Bí), có 12 hộ dân bị ảnh hưởng phải sơ tán do nước dâng cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự chủ động của địa phương trong việc theo dõi sát tình hình diễn biến của bão, kịp thời di dời người dân khỏi nơi nguy hiểm và gia cố đê trước diễn biến nhanh và phức tạp của mưa lũ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phường Uông Bí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở NN&MT nghiên cứu đề xuất ngay dự án cấp bách nâng cấp, tu sửa khu vực đê bị xuống cấp, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Tại khu vực đập tràn Trưng Vương (phường Vàng Danh), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu địa phương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát kỹ hiện trạng cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án công trình xả đáy và cống tiêu thoát nước để tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người dân 2 bên đập tràn và vùng hạ lưu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phường Vàng Danh phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án công trình xả đáy và cống tiêu thoát nước đập tràn Trưng Vương để đảm bảo an toàn cho người dân 2 bên đập trong mùa mưa bão.

Với đoạn đường khoảng 100m trên tuyến đường Bắc Sơn - Vành Lược (phường Vàng Danh) bị lún, nứt mặt đường ở nhiều vị trí nhỏ, vị trí nứt gãy dài, nguy hiểm nhất khoảng 100m về phía bờ suối, chỗ sâu nhất gần 1m, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận định, khu vực này có nguy cơ cao sạt lở thêm nếu không xử lý kịp thời và thời tiết tiếp tục có mưa lớn.

Đồng chí chỉ đạo Sở Xây dựng nhanh chóng huy động cán bộ chuyên môn và phương tiện máy móc đến hiện trường, phối hợp với địa phương nghiên cứu và triển khai phương án khắc phục, xử lý dứt điểm, không để gây nguy hiểm đến người và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra hiện trạng và chỉ đạo nhanh chóng xử lý ngay các vị trí bị lún, nứt trên tuyến đường Bắc Sơn - Vành Lược.

Kiểm tra thực tế tại tuyến đê đảo Hà Nam trên địa bàn các phường Liên Hoà, Phong Cốc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh lưu ý địa phương chủ động phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, nắm chắc thực trạng hạ tầng; phát hiện và xử lý ngay các sự cố, vị trí bị hư hại, xuống cấp, nhất là trong thời gian xảy ra mưa bão; kịp thời triển khai các phương án di dời, bảo vệ tài sản nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh kiểm tra và chỉ đạo việc đảm bảo an toàn cho tuyến đê Hà Nam.

Nhấn mạnh diễn biến thất thường của cơn bão số 4 và khả năng tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng, đồng chí yêu cầu các địa phương không được chủ quan lơ là, rà soát các vị trí xung yếu, bố trí sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị 24/24 để kịp thời ứng phó các tình huống; đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Đồng thời, các địa phương phối hợp với các sở, ban, ngành lập danh mục dự án gia cố, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng thuộc diện cấp bách phục vụ phòng chống thiên tai để tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh triển khai ngay trong thời gian tới.