Quảng Ninh tổ chức khắc phục thiên tai bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại

Đến 16 giờ ngày 23/8, ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn diện rộng đã gây ngập lụt một số khu vực, sạt lở cục bộ tại các khu dân cư, tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh; sơ bộ thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng. Các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và công trình.

Đoàn công tác Quân khu 3 kiểm tra tại khu vực Cửa khẩu Hoành Mô - nơi có gần 100m bờ kè bị sạt.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, do ảnh hưởng của bão số 4, trong ngày 23/8, tại khu vực Móng Cái có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; vùng biển đặc khu Cô Tô gió cấp 6, giật cấp 9; trên đất liền gió phổ biến cấp 4-5. Toàn tỉnh có mưa, từ ngày 21/8 đến 16 giờ ngày 23/8, lượng mưa tại một số địa phương ở mức cao, như: Cẩm Phả 417,8mm, Vân Đồn 402mm, Việt Hưng 390,8mm.

Dự báo, mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 24/8, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Trước diễn biến của mưa lớn, tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó. Sáng 23/8, đoàn công tác liên ngành gồm: Cục Cứu hộ cứu nạn; Quân khu III; Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra công tác ứng phó tại khu vực Tiên Yên và Bình Liêu.

Các lực lượng triển khai kế hoạch hiệp đồng ứng phó mưa lớn, huy động 818 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 333 bộ đội thường trực, 177 công an và 308 dân quân tự vệ, cùng 25 ô tô, 5 máy xúc, 3 máy ủi. Các đơn vị ngành Than cũng hỗ trợ nhân lực, máy móc, thiết bị phục vụ công tác ứng phó.

Đến thời điểm 16h hôm nay, 23/8, trên địa bàn tỉnh không có thiệt hại về người. Các địa phương đã chủ động di dời 216 người thuộc 35 hộ dân và 23 lán trại tạm đến nơi an toàn.

Mưa lớn đã gây ngập trên 443ha lúa, 6,4ha hoa màu và 30ha cây ăn quả. Một số khu vực xảy ra sạt lở cục bộ tại khu dân cư và trên các tuyến giao thông. Các địa phương tổ chức khắc phục bước đầu bảo đảm an toàn. Đối với một số ngầm tràn vẫn bị ngập, hiện lực lượng chức năng tiếp tục cắm biển cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Sơ bộ thiệt hại do mưa bão đến thời điểm hiện tại khoảng 15 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng phường Hồng Gai xúc dọn đất đá, dọn dẹp mặt đường, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông tại các khu vực bị sạt lở.



Đối với các công trình thủy lợi, dung tích các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh hiện đạt khoảng 95% dung tích thiết kế. Một số hồ tiếp tục chủ động hạ thấp mực nước để đón lũ. Các trạm bơm khu vực Đông Triều tiếp tục vận hành tiêu nước; các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, vận hành linh hoạt nhằm bảo đảm an toàn công trình.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục cập nhật kịp thời tình hình mưa lũ đến người dân; bố trí lực lượng túc trực tại các ngầm tràn, sông, suối, kiên quyết không để người dân qua lại, đánh bắt cá hoặc vớt củi tại khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, di dời ngay các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở; khơi thông hệ thống thoát nước, khẩn trương dọn dẹp đất đá sạt trượt xuống khu dân cư và các tuyến giao thông; chủ động hạ mực nước các hồ điều hòa khi điều kiện cho phép. Lực lượng, phương tiện tại chỗ được duy trì thường trực để sẵn sàng hỗ trợ người dân và xử lý các tình huống phát sinh.