Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 4) - Bản tin phát lúc 11h ngày 24/8

📍 Hiện trạng bão: Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Tp. Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Uông Bí (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Phù Liễn (Tp. Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Vũ Ninh (Hưng Yên) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/8 đến 10 giờ ngày 24/8 phổ biến 150-250mm, riêng khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Tp. Hải Phòng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 180-380mm, cục bộ có nơi trên 400mm như: Hồng Hà (Quảng Ninh) 550mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 544mm, Cát Bà (Tp. Hải Phòng) 414mm …

Hồi 10 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 125km về phía Đông Đông Nam, cách Tp. Hải Phòng khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h.

📍 Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

📍 Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 96 giờ tới) Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

📍 Dự báo tác động của bão:

⚠️ Trên biển:

🔹 Khu vực chịu tác động: Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải; đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên.

Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2,0-3,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Tác động chính: Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

⚠️ Khu vực đất liền ven biển

🔹 Khu vực chịu tác động: Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên.

Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Tác động chính: Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.

⚠️ Tác động do mưa lớn

🔹 Khu vực chịu tác động: Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nguy cơ: Từ trưa đến chiều tối 24/8, Tp. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 140mm.

Từ đêm 24/8 đến sáng 25/8, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Tác động chính: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

⚠️ Dông, lốc xoáy:

🔹 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

📍 Tin phát lúc: 11h00

📍 Bản tin tiếp theo: 14h00 ngày 24/8