Xã Tiên Yên: Liên tục cập nhật diễn biến mưa lũ, duy trì trạng thái ứng trực

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn xã Tiên Yên xuất hiện mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ tại một số khu dân cư, tuyến giao thông. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cấp ủy, chính quyền xã Tiên Yên đang tập trung cao độ chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

CBCS lực lượng vũ trang xã Tiên Yên, cán bộ khu phố Thống Nhất cùng người dân dọn dẹp bùn đất sau khi nước lũ rút.

Từ khoảng 22h ngày 22/8, nước lũ dâng gây ngập cục bộ tại các khu phố Thống Nhất, Đông Tiến, Tam Thịnh, Thác Bưởi và khu Phú Cường, phố Tiên Lãng. Nước tràn vào nhà dân từ 10-40cm.

Lực lượng dân quân, an ninh cơ sở cùng cán bộ các khu phố đã khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng khiến các tràn Tiên Yên, Yên Than, Cao Lâm, Nà Kiếu bị ngập sâu.

Lực lượng chức năng được bố trí canh gác, chắn và hướng dẫn người dân di chuyển theo các tuyến giao thông khác nhằm bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo xã Tiên Yên nhắc nhở người dân nỗ lực khắc phục khó khăn, tuyệt đối không chủ quan, theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi nước lũ dâng cao hoặc xảy ra các tình huống khẩn cấp.

Nhờ chủ động từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ", Tiên Yên đã không để xảy ra thiệt hại về người. Trên địa bàn ghi nhận khoảng 2.000m² hoa màu bị lũ cuốn trôi và một điểm sạt lở khoảng 50m³ đất trên tuyến QL4B đi cảng Mũi Chùa.

Các đồng chí lãnh đạo xã Tiên Yên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của các nhà văn hoá thôn, khu, đảm bảo sẵn sàng điều kiện để người dân di dời người và tài sản đến tránh trú khi có diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Đến sáng 23/8, lũ rút. Tại các khu phố: Thác Bưởi, Thống Nhất, Đông Tiến và Tam Thịnh, cán bộ và nhân dân đang được huy động tổng vệ sinh, quét dọn bùn đất trong nhà dân và trên các tuyến đường bị ngập. Đồng thời, xã tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó tập trung xử lý điểm sạt lở trên QL4B.

Lực lượng chức năng hạ barie và trực 24/7, không cho người và phương tiện qua lại các ngầm tràn trên địa bàn khi nước lũ về.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, xã Tiên Yên xác định công tác ứng phó không được phép chủ quan, lơ là, ngay cả khi nước lũ đang rút.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các thôn, khu phố tiếp tục duy trì lực lượng trực 24/24 giờ tại trụ sở cơ quan và nhà văn hóa thôn, khu phố; sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi xảy ra ngập lụt, sụt lún, sạt lở đất, sập đổ nhà ở và các tình huống khác.

Lãnh đạo xã Tiên Yên sâu sát chỉ đạo các lực lượng chức năng túc trực, theo dõi sát diễn biến của nước lũ, kịp thời báo cáo và xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, xã tiếp tục rà soát, kiểm đếm đầy đủ thiệt hại do mưa lũ; chủ động phương tiện, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động ô tô, máy xúc, xuồng, tàu, áo phao để di chuyển người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Các khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và lũ quét, tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Các đơn vị huy động máy móc, phương tiện dọn dẹp bùn đất, nhanh chóng xử lý điểm sạt lở trên Quốc lộ 4B.

Xã Tiên Yên xác định các khu vực có nguy cơ ngập lụt: Đông Tiến, Tam Thịnh, Thống Nhất, Thác Bưởi, Đồng Châu và Tiên Lãng; các khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Văn Mây, dọc QL18C đi Bình Liêu và xóm Khe Soong, thôn Đồng Đình; các vị trí có nguy cơ lũ quét tại Đồng Đình, Phong Dụ và Văn Mây. Các khu vực này đang được tổ công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự theo dõi, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi có tình huống.

Lãnh đạo xã Tiên Yên chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, xử lý điểm sạt lở trên Quốc lộ 4B trong tối 23/8, nhanh chóng đảm bảo giao thông thông suốt.

Đồng chí Phạm Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tiên Yên, cho biết: Với tinh thần chủ động “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, Tiên Yên yêu cầu các lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, kiểm tra các điểm xung yếu và chủ động phương án sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn. Mục tiêu xuyên suốt là tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, bảo đảm an toàn cho nhân dân trước những diễn biến bất thường, cực đoan của thời tiết.