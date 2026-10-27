Đóng điện dự án hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Trạm biến áp 110kV Uông Bí

Nhằm đảm bảo tính ổn định và nâng cao năng lực vận hành của hệ thống điện, Công ty Điện lực Quảng Ninh phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu kỹ thuật và đóng điện dự án lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại trạm biến áp 110kV Uông Bí.

Đóng điện thành công hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Trạm 110kV Uông Bí.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Trạm biến áp 110kV Uông Bí có quy mô công suất 5MW/10MWh, đóng vai trò chiến lược trong việc tối ưu hóa khả năng cung cấp và điều tiết điện năng trên địa bàn. Đây là một trong những dự án nằm trong chuỗi các công trình trọng điểm được khởi công từ tháng 6/2026 do Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) làm chủ đầu tư.

Việc đưa hệ thống BESS tại Trạm biến áp 110kV Uông Bí vào vận hành nhằm bổ sung giải pháp lưu trữ và điều tiết điện năng cho lưới điện khu vực. Hệ thống có khả năng tích trữ điện khi được huy động nạp và phát điện trở lại lưới trong những thời điểm cần thiết, qua đó hỗ trợ giảm áp lực phụ tải trong giờ cao điểm, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và tăng độ tin cậy cung cấp điện. Công nghệ này góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận, khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại Trạm biến áp 110kV Tràng Bạch.

Trước đó, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiến hành nghiệm thu, đóng điện 2 hệ thống BESS tại Trạm biến áp 110kV Giếng Đáy và Trạm biến áp 110kV Tràng Bạch. Trong đó, hệ thống tại Giếng Đáy có công suất 10MW, dung lượng lưu trữ 20MWh; hệ thống tại Tràng Bạch có công suất 5MW, dung lượng lưu trữ 10MWh.

Việc đóng điện hệ thống BESS tại Trạm biến áp 110kV Uông Bí, cả 3 hệ thống pin lưu trữ năng lượng thuộc giai đoạn đầu do Tổng Công ty điện lực miền Bắc triển khai trên địa bàn thành phố đã được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng lưới điện hiện hữu và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.