Đột phá chiến lược, nâng tầm chất lượng giáo dục

Quán triệt quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quảng Ninh luôn xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững, cho chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của địa phương.

Trên cơ sở cân đối nguồn lực, tỉnh chủ động ban hành các chính sách giáo dục đặc thù, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tạo động lực phát triển giáo dục mũi nhọn.

Các chính sách của tỉnh tập trung vào ba định hướng trọng tâm: Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm chi phí học tập cho người học và gia đình, ưu tiên trẻ em, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các đối tượng yếu thế.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và điều kiện học tập thông qua các chính sách hỗ trợ dinh dưỡng, sách giáo khoa, ăn trưa, bán trú, nội trú, đưa đón học sinh, đồng thời đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học đường xanh, an toàn và thân thiện.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH-THCS Đồng Tâm (xã Lục Hồn) đọc sách trong thư viện nhà trường (tháng 4/2026).

Đặc biệt, phát triển giáo dục mũi nhọn thông qua các chính sách về phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội; khuyến khích, động viên đội ngũ nhà giáo và ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước.

Nhờ sự quan tâm của tỉnh, chất lượng giáo dục của tỉnh đã có nhiều bước tiến đáng ghi nhận, ở cả giáo dục đại trà và mũi nhọn. Đơn cử, năm 2025, Ninh Quang Thắng, Trường THPT Chuyên Hạ Long xuất sắc đoạt Huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (kỳ thi IOI) lần thứ 37 tại Bolovia; Trịnh Việt Hoàng, Trường THPT Chuyên Hạ Long giành Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Biruni 2025.

Năm học 2025-2026, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, tỉnh có 82 học sinh đoạt giải, trên tổng số 110 thí sinh dự thi. Trong đó có 2 giải Nhất (môn tiếng Trung Quốc), 16 giải Nhì, 35 giải Ba và 29 giải Khuyến khích.

Những bước chuyển đáng ghi nhận đó chính là nền tảng vững chắc để ngành GD&ĐT tỉnh vững tâm thế cho năm học mới. Theo đó, trong năm học tới đây, dưới sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm của tỉnh, ngành GD&ĐT sẽ có nhiều đổi mới, với mục tiêu cao nhất là lấy học sinh làm trung tâm. Tỉnh sẽ triển khai việc đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Giai đoạn đầu dự kiến bố trí khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ để tổ chức đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027. Đối tượng phục vụ là học sinh đang theo học tại các trường có cấp tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn 3 phường trên; có nhu cầu, đăng ký sử dụng dịch vụ và được bố trí theo khả năng phục vụ của từng tuyến.

Chị Nguyễn Hà Chi, người dân ở phường Hồng Gai chia sẻ: Tôi rất đồng tình với chủ trương đưa đón học sinh bằng xe buýt điện của tỉnh. Việc này giúp phụ huynh giảm áp lực đưa đón hằng ngày, qua đó góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, giảm ùn tắc trước cổng trường và tạo cho các con thói quen sử dụng phương tiện công cộng.

Tỉnh cũng đang tích cực xây dựng đề án thí điểm trường liên cấp xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên địa bàn, với kỳ vọng trở thành mô hình giáo dục kiểu mẫu để nhân rộng trong toàn tỉnh. Mục tiêu là lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ; hình thành nhân cách, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, cho đất nước.

Thời gian vừa qua, ngành cũng khẩn trương hoàn thành công tác tham mưu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết để thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo đưa vào hoạt động theo kế hoạch bắt đầu từ năm học 2026-2027, từng bước đáp ứng yêu cầu hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Năm học tới đây, Sở cũng sẽ không yêu cầu giáo viên thực hiện thêm các loại hồ sơ, sổ sách, báo cáo ngoài quy định của cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, không để xảy ra tình trạng thiếu phòng học, thiếu sách giáo khoa, thiếu thiết bị dạy học hoặc cơ sở vật chất không bảo đảm các yêu cầu an toàn.

Với quyết tâm đặt giáo dục ở vị trí trung tâm, Quảng Ninh đang tạo dựng những nền tảng vững chắc để mỗi người học được phát huy năng lực, mỗi cơ sở giáo dục trở thành động lực đổi mới và mỗi thành quả giáo dục góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sức bật cho sự phát triển bền vững của tỉnh.