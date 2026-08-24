Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập

Quốc hội thống nhất tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập, gồm: Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2; và Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Chiều 24/8, với 476/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95,2% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị: tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25/11/2009 thành 3 dự án độc lập, bao gồm: Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (gồm Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và các dự án thành phần khác); Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (gồm Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và các dự án thành phần khác); và Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Các dự án sau khi được tách độc lập, cơ quan chủ quản, chủ đầu tư các dự án được sử dụng dữ liệu, kết quả công việc có liên quan đã thực hiện trước đây để tiếp tục triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, tương ứng với hình thức đầu tư, nguồn vốn phù hợp của từng dự án.

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ, khi cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tiếp tục triển khai theo các nội dung đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản Dự án; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư, quyết định điều chỉnh Dự án và việc phân chia Dự án thành các dự án thành phần theo quy định của pháp luật, không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được phép bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người có đất ở bị thu hồi để phục vụ Dự án. Thời gian và mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước khi Quốc hội bấm nút thông qua. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn để thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định thu hồi đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nguồn vốn thực hiện Dự án là nguồn vốn ngân sách trung ương, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn dự phòng ngân sách trung ương hằng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác. Kế hoạch vốn đã giao, số vốn đã bố trí, đã giải ngân trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực tiếp tục được thực hiện, thanh toán, quyết toán theo quy định.

Trường hợp phát sinh nội dung chưa được quy định tại Nghị quyết này hoặc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong thời gian giữa hai kỳ họp và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Quốc hội cũng nhất trí việc tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt đã được ban hành theo Nghị quyết số 189/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 121/2026/UBTVQH15 ngày 30/3/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 3 dự án độc lập được tách ra từ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trường hợp cần thiết, Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc biệt trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện từng dự án sau khi báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án độc lập sau khi tách bảo đảm tiến độ, nguồn lực thực hiện các dự án; hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến việc tách dự án (nếu có); xây dựng cơ chế quản lý, phối hợp, điều phối bảo đảm thống nhất; sử dụng hiệu quả hạ tầng kỹ thuật dùng chung; xác định rõ trách nhiệm về bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh.