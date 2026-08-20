Du lịch số tiếp sức nông thôn mới bền vững ở Cô Tô

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, hành trình khám phá đặc khu Cô Tô của du khách hôm nay trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Những tiện ích số không chỉ giúp việc tìm kiếm thông tin, sử dụng dịch vụ hay tham quan các điểm đến dễ dàng hơn, mà còn đang từng bước thay đổi cách làm du lịch của người dân, góp phần tạo thêm động lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bền vững trên vùng đảo tiền tiêu.

Từ trải nghiệm của du khách...

Vừa đặt chân lên cầu cảng, anh Phạm Ngọc Sơn cùng nhóm bạn từ Hà Nội kết nối Coto Free Wi-Fi rồi truy cập nền tảng Amazing Cô Tô để tra cứu thông tin về nơi lưu trú, các điểm tham quan và những địa chỉ ăn uống được nhiều du khách lựa chọn. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh trên tay, cả nhóm đã nhanh chóng lên kế hoạch cho hành trình khám phá đảo.

"Trước chuyến đi mình cũng nghĩ ra đảo sẽ còn khá bất tiện, nhưng đến nơi thì khác hẳn. Thông tin về các điểm tham quan và dịch vụ đều dễ tìm nên cả nhóm chủ động hơn trong suốt chuyến đi, chỉ việc tận hưởng và khám phá" - Anh Phạm Ngọc Sơn chia sẻ.

Anh Phạm Ngọc Sơn cùng nhóm bạn lưu lại khoảnh khắc tại Con đường Tùy duyên - Hòn Cá Chép trong hành trình khám phá Cô Tô.

Để nâng cao trải nghiệm của du khách, đặc khu Cô Tô đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch số. Nổi bật là nền tảng Amazing Cô Tô tích hợp bản đồ, thông tin dịch vụ, các điểm tham quan và lịch trình gợi ý; hệ thống mã QR đa ngôn ngữ tại nhiều điểm du lịch. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được số hóa bằng công nghệ VR360, cùng hệ thống Coto Free Wi-Fi đang được triển khai tại các điểm công cộng, điểm du lịch trọng yếu trên đảo. Chỉ cần kết nối Wi-Fi miễn phí, du khách có thể truy cập cổng thông tin du lịch số để tra cứu bản đồ, lịch chạy tàu, cơ sở lưu trú, nhà hàng, các điểm tham quan, hotline hỗ trợ và nhiều tiện ích khác ngay trên điện thoại thông minh. Những ứng dụng này giúp hành trình khám phá đảo trở nên chủ động và thuận tiện hơn, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho điểm đến, được nhiều du khách đánh giá cao.

"Mình có dùng Amazing Cô Tô để xem trước thông tin các điểm tham quan nên khá chủ động khi lên lịch trình. Không phải mất thời gian tìm kiếm từ nhiều nguồn nên chuyến đi cũng thuận tiện hơn" - Chị Trần Thanh Huyền (Hà Nội) cho biết.

Không chỉ những du khách lần đầu đến đảo, nhiều người từng quay trở lại cũng cảm nhận rõ sự thay đổi của điểm đến.

"Lần quay lại này mình thấy Cô Tô thay đổi nhiều so với trước. Việc đặt khách sạn, mua vé tàu hay thanh toán đều thuận tiện nên chuyến đi cũng thoải mái hơn. Mình chắc chắn sẽ còn quay lại và giới thiệu hòn đảo này cho bạn bè" - Chị Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) chia sẻ.

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sức hút của điểm đến ngày càng được khẳng định. Từ ngày 15/12/2025 đến 24/7/2026, đặc khu Cô Tô đón 313.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt trên 1.000 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy việc ứng dụng công nghệ số đang từng bước góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, tăng hiệu quả quảng bá và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền kayak tại bãi tắm Hồng Vàn.

Người dân hưởng lợi, nông thôn mới bền vững thêm sức sống

Những tiện ích số không chỉ mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho du khách mà còn từng bước tạo động lực để người làm du lịch thích ứng với xu hướng mới. Là một trong những hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú tại địa phương, anh Phạm Hoài Sơn, chủ khách sạn Cô Tô Plaza cho rằng sự phát triển của các nền tảng số đang mở thêm cơ hội để các cơ sở lưu trú, dịch vụ trên đảo tiếp cận du khách.

“Khách giờ thường xem Google Maps, các hội nhóm, trang review rồi mới đặt phòng. Nhờ các nền tảng số mà nhiều người biết đến Cô Tô hơn” - Anh Sơn chia sẻ.

Không chỉ các cơ sở lưu trú, nhiều nhà hàng, dịch vụ vận chuyển, cửa hàng đặc sản và sản phẩm OCOP cũng được biết đến rộng rãi hơn trên môi trường số. Những hình ảnh, video và chia sẻ của chính du khách sau mỗi chuyến đi đang trở thành kênh quảng bá hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh Cô Tô đến đông đảo du khách.

Cô Tô phủ sóng Wi-Fi tại khu vực Quảng trường Khu di tích quốc gia đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp du khách thuận tiện kết nối và tra cứu thông tin du lịch.

Những thay đổi trong cách làm du lịch không chỉ tạo động lực để các hộ kinh doanh đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng uy tín mà còn góp phần hình thành môi trường du lịch chuyên nghiệp, văn minh hơn.

"Khách giờ chủ động tìm hiểu thông tin trước khi đến nên chúng tôi cũng phải đầu tư hơn về cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ. Khách hài lòng thì họ quay lại, giới thiệu thêm bạn bè, nhờ vậy việc kinh doanh ổn định hơn và thu nhập cũng khá hơn trước" - Anh Nguyễn Văn Đoàn, chủ Homestay Đoàn Huyền chia sẻ.

Đó cũng là giá trị mà du lịch số mang lại trong quá trình xây dựng nông thôn mới bền vững ở đặc khu Cô Tô. Từ chiếc điện thoại thông minh trên tay của mỗi du khách đến sự chủ động đầu tư đổi mới của người dân, những ứng dụng công nghệ số không chỉ làm cho hành trình khám phá Cô Tô trở nên thuận tiện hơn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh biển đảo, tạo thêm sinh kế, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững.