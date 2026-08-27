Đưa dịch vụ công về tận thôn, bản

Sau thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động. Thay vì tư duy "quản lý" thụ động, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động chuyển sang "phục vụ", bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Tổ công tác hỗ trợ lưu động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê hỗ trợ TTHC cho người dân khu phố Yên Thọ.

Đến Nhà văn hóa khu phố Yên Thọ (phường Mạo Khê) vào một ngày giữa tháng 8, chúng tôi thấy Tổ công tác hỗ trợ lưu động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đang trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Trên bàn làm việc là những bộ hồ sơ còn đang dang dở do thiếu thành phần giấy tờ, thông tin chưa thống nhất hoặc vướng mắc chưa rõ lý do. Thay vì để người dân tự tìm hiểu, đi lại nhiều lần, Tổ công tác đã rà soát từng hồ sơ, xác định nguyên nhân và hướng dẫn cụ thể phần cần bổ sung. Việc giải quyết và hướng dẫn cụ thể ngay tại cơ sở đã giúp người dân hiểu đúng quy trình, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận mà không tốn công đi lại.

Chị Nguyễn Thanh Nga, khu phố Yên Thọ (phường Mạo Khê) làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng còn một số sai sót khiến thủ tục kéo dài. Sau khi được Tổ công tác hướng dẫn bổ sung giấy tờ chứng minh từ người thân trong gia đình, hồ sơ của chị đã có thể tiếp tục hoàn thiện. “Bản thân tôi rất xúc động khi lần đầu tiên được cán bộ, lãnh đạo về tận nơi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cán bộ hướng dẫn từng bước khá tỉ mỉ, dễ hiểu, thái độ phục vụ cũng rất vui vẻ” - chị Nga chia sẻ.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác còn phối hợp với Công ty CP Kỹ thuật môi trường Thời Đại thực hiện dịch vụ đo đạc khi người sử dụng đất có nhu cầu, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong ngày, Tổ công tác đã tiếp nhận, hướng dẫn 127 lượt người dân, trong đó lĩnh vực đất đai, xây dựng chiếm số lượng lớn với 118 lượt. Từ đầu tháng 8 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê đã tổ chức 2 đợt hỗ trợ lưu động. Đợt thứ 3 tiếp tục được triển khai tại các khu phố Yên Sơn, Yên Lãng trong tháng 8.

Tổ công tác hỗ trợ lưu động thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của tỉnh hỗ trợ người dân tại phường Quang Hanh.

Cách làm này cũng được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Hiện nay, Tổ công tác hỗ trợ lưu động thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của tỉnh đang đẩy mạnh triển khai tại các phường, xã, đặc khu. Từ tháng 7 đến nay, Tổ công tác cấp tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ tại 4 địa phương với trên 140 hồ sơ đất đai được hỗ trợ. Qua rà soát, 50 hồ sơ đủ điều kiện đã được tiếp nhận; 69 trường hợp được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; 21 trường hợp đã thống nhất phương án hỗ trợ nhưng người dân chưa đến nộp hồ sơ và sẽ tiếp tục được địa phương hướng dẫn khi có nhu cầu.

Chị Đỗ Thị Thanh Bình, Trưởng khu phố Khê Chanh (phường Quảng Yên) hướng dẫn người dân trong khu sử dụng các tiện ích số.

Không chỉ trong giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần phục vụ người dân còn được thể hiện từ những việc làm cụ thể ở khu dân cư. Tại khu phố Khê Chanh, phường Quảng Yên, trong một buổi sinh hoạt khu dân cư, nhiều người dân cùng mở điện thoại, quét mã QR, kích hoạt tài khoản VNeID và làm quen với thanh toán không dùng tiền mặt. Với người lớn tuổi, những thao tác này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chị Đỗ Thị Thanh Bình, Trưởng khu phố Khê Chanh, kiên nhẫn hướng dẫn từng bước. Người chưa quen thì chị làm mẫu, sau đó để người dân tự thực hiện. Có người phải thử đi thử lại nhiều lần, chị vẫn hướng dẫn đến khi họ có thể tự thao tác.

Ông Trần Quốc Tuyến, khu phố Khê Chanh, chia sẻ: Cán bộ trẻ không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm mà còn khá thành thạo trong sử dụng các ứng dụng số. Trưởng khu đã hướng dẫn chúng tôi nhiều tiện ích phục vụ đời sống. Nhờ vậy, người dân biết thêm nhiều cách làm thuận tiện hơn, tôi nghĩ cán bộ trẻ gần dân, sát dân thì sẽ giúp người dân được nhiều hơn.

Những cách làm trên đang góp phần đưa nền hành chính đến gần người dân hơn, tạo thuận lợi trong giải quyết công việc và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền. Đây cũng là bước chuyển cần thiết để Quảng Ninh tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.