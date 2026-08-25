Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm trước cử tri, nhân dân, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, thành công tốt đẹp. Kỳ họp thông qua 10 nghị quyết quan trọng, với sự thống nhất rất cao của các đại biểu HĐND tỉnh tham dự.

Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao, quyết nghị thông qua 10 nghị quyết quan trọng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp, nhấn mạnh: Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua là những vấn đề thiết thực, cấp thiết, nhằm khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực vận hành của bộ máy và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp phát biểu bế mạc kỳ họp.

Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết, tạo chuyển biến thực chất, có kết quả cụ thể. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án được phân bổ vốn tại kỳ họp và từ đầu năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tiếp tục phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025 còn lại tại kỳ họp gần nhất; bảo đảm từng đồng vốn được sử dụng đúng thời điểm, đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả cao nhất, để mọi nguồn lực được quyết định thực sự trở thành nguồn lực phát triển. Đồng thời, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên; bảo vệ rừng, môi trường và các nguồn lực tự nhiên, tạo thêm dư địa, động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết về hỗ trợ đưa đón học sinh bằng xe buýt năng lượng xanh, sạch; chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, các chức danh tham gia hoạt động và khoán hoạt động ở thôn, bản, khu phố; chính sách tín dụng ưu đãi giai đoạn 2026-2030. Bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu, kịp thời, công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, để mọi thành quả phát triển đến được với nhân dân.

Đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền địa phương; triển khai các nghị quyết về biên chế, chế độ, chính sách đối với đội ngũ ở cơ sở theo nguyên tắc nhiệm vụ, thẩm quyền, nhân lực, nguồn lực và trách nhiệm phải song hành; rà soát, kịp thời giải quyết những nơi thiếu người, thiếu điều kiện, vướng thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, an ninh, an toàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa từng nghị quyết, giao rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và kết quả đầu ra. Việc đã rõ, đủ điều kiện thì triển khai ngay, không chờ đợi, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, không để phát sinh điểm nghẽn mới.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh phải theo dõi, giám sát đến cùng việc thực hiện nghị quyết, nhất là sử dụng nguồn lực, thực hiện chính sách đối với người dân và các nhiệm vụ liên quan tổ chức bộ máy; qua đó góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy thực hiện và bảo đảm nghị quyết đạt mục tiêu đề ra.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp.

Đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với Quảng Ninh. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh là điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, mở ra không gian, vị thế và cơ hội mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy, năng lực quản trị và hiệu quả hành động. Niềm vui, niềm tự hào phải được chuyển hóa thành trách nhiệm, biến vị thế mới thành năng lực phát triển mới, không gian mới thành dư địa phát triển mới; những kỳ vọng, khát vọng mới phải được cụ thể hóa bằng những quyết sách đúng, trúng và kết quả cụ thể.

Đồng chí đề nghị Thường trực, các ban, tổ và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, hành động, chủ động giám sát, phối hợp, đồng hành cùng UBND tỉnh từ sớm trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về đất đai, đầu tư công, tài chính; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

DANH SÁCH 10 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

(1) Nghị quyết về phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

(2) Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh năm học 2026-2027.

(3) Nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(4) Nghị quyết quy định một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(5) Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(6) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 4 năm 2026.

(7) Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 319/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của HĐND tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

(8) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh quy định chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2026 - 2030.

(9) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2026–2031.

(10) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2026–2031.