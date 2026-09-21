Cha tôi

“Cha tôi!” của tác giả Hồng Gai là những dòng thơ mộc mạc mà thấm đẫm tình yêu thương, nỗi nhớ và lòng biết ơn của người con dành cho cha.

Qua thể thơ lục bát giàu âm hưởng truyền thống, hình ảnh người cha hiện lên với những tháng năm nhọc nhằn, luôn âm thầm hy sinh và trăn trở vì gia đình, vì các con. Đặc biệt, câu thơ “Công Cha như núi biển trời / Chúng con ghi khắc mãi đời ơn sâu” như một lời tri ân sâu sắc. Khép lại bằng hình ảnh “Tháng Bảy trời đổ mưa ngâu”, bài thơ để lại dư âm niềm thương, khiến nỗi nhớ cha trở nên da diết…

Ảnh minh họa

CHA TÔI!

*****

Bao năm khắc khoải nhớ Cha

Mưu sinh mê mải bôn ba dặm trường

Tu thân theo bước con đường

Mà Cha đã chọn minh tường cao sang

Nhớ Cha cả đời theo mang

Các con khôn lớn Cha càng héo hon

Việc nhà, việc nước, việc non

Đêm hôm sớm tối Cha mòn mắt sâu

Nhọc nhằn, vất vả đêm thâu

Mong con vinh hiển bắc cầu thanh cao

Cha thường trăn trở ước ao

Gia đình hạnh phúc, non cao đẹp giàu

Cuộc đời đâu phải phép màu

Giật mình tỉnh giấc âu sầu xa Cha

Văn thơ sách vở lời ca

Viết thường đơn giản về Cha đôi dòng

Tình Cha tha thiết mặn nồng

Con sao hiểu hết chất chồng yêu thương

Cha ơi tình cha vấn vương

Con càng cố gắng tấm gương sáng ngời

Công Cha như núi biển trời

Chúng con ghi khắc mãi đời ơn sâu

Tháng Bảy trời đổ mưa ngâu

Bóng hình Cha đó rơi châu khóc thầm./.

*****

Tác giả Hồng Gai, viết trên chuyến bay HVN1 của Vietnam Airlines trong chuyến công tác tại New York ngày 20/9/2026.