“Cha tôi!” của tác giả Hồng Gai là những dòng thơ mộc mạc mà thấm đẫm tình yêu thương, nỗi nhớ và lòng biết ơn của người con dành cho cha.
Qua thể thơ lục bát giàu âm hưởng truyền thống, hình ảnh người cha hiện lên với những tháng năm nhọc nhằn, luôn âm thầm hy sinh và trăn trở vì gia đình, vì các con. Đặc biệt, câu thơ “Công Cha như núi biển trời / Chúng con ghi khắc mãi đời ơn sâu” như một lời tri ân sâu sắc. Khép lại bằng hình ảnh “Tháng Bảy trời đổ mưa ngâu”, bài thơ để lại dư âm niềm thương, khiến nỗi nhớ cha trở nên da diết…
CHA TÔI!
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Bao năm khắc khoải nhớ Cha
Mưu sinh mê mải bôn ba dặm trường
Tu thân theo bước con đường
Mà Cha đã chọn minh tường cao sang
Nhớ Cha cả đời theo mang
Các con khôn lớn Cha càng héo hon
Việc nhà, việc nước, việc non
Đêm hôm sớm tối Cha mòn mắt sâu
Nhọc nhằn, vất vả đêm thâu
Mong con vinh hiển bắc cầu thanh cao
Cha thường trăn trở ước ao
Gia đình hạnh phúc, non cao đẹp giàu
Cuộc đời đâu phải phép màu
Giật mình tỉnh giấc âu sầu xa Cha
Văn thơ sách vở lời ca
Viết thường đơn giản về Cha đôi dòng
Tình Cha tha thiết mặn nồng
Con sao hiểu hết chất chồng yêu thương
Cha ơi tình cha vấn vương
Con càng cố gắng tấm gương sáng ngời
Công Cha như núi biển trời
Chúng con ghi khắc mãi đời ơn sâu
Tháng Bảy trời đổ mưa ngâu
Bóng hình Cha đó rơi châu khóc thầm./.
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Tác giả Hồng Gai, viết trên chuyến bay HVN1 của Vietnam Airlines trong chuyến công tác tại New York ngày 20/9/2026.