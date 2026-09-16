Xã Quảng Hà: Phát huy nguồn lực văn hóa

Với những di sản văn hoá độc đáo, xã Quảng Hà đang "đánh thức" nguồn tài nguyên quý báu này trở thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa độc đáo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương.

Phần lễ tại Lễ hội đền Trần Hưng Đạo, xã Quảng Hà.

Nằm ở vị trí trung tâm kết nối các tuyến giao thương ven biển phía Đông Bắc thành phố Quảng Ninh, xã Quảng Hà đang đứng trước vận hội chuyển mình mạnh mẽ. Quảng Hà có hệ thống di sản văn hóa di tích lịch sử giàu giá trị. Đây không chỉ là những công trình văn hóa lịch sử kiến trúc mà còn là những địa chỉ lưu giữ ký ức cộng đồng, góp phần giáo dục truyền thống bồi đắp bản sắc văn hóa địa phương.

Không gian di sản tại Quảng Hà được định hình rõ nét qua hệ thống thiết chế tín ngưỡng dân gian và nét giao thoa văn hóa giữa các tộc người. Từ mái đình My Sơn, đình Quang Lĩnh, đền Trần Hưng Đạo gắn liền với văn hoá biển đến phong tục sinh hoạt đa dạng của cộng đồng các dân tộc thiểu số, tất cả tạo nên bức tranh đời sống tinh thần phong phú. Cùng với đó, làn điệu hát nhà tơ, hát múa cửa đình, kỹ thuật thêu may trang phục truyền thống, ẩm thực dân gian đã kết hợp hài hòa tạo dựng cho địa phương một bản sắc riêng biệt, khó hòa lẫn.

Nhận thức rõ giá trị di sản, xã Quảng Hà đã chủ động chuyển đổi các giá trị truyền thống thành sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Các chương trình trải nghiệm văn hóa gắn với du lịch sinh thái nông nghiệp, nghề truyền thống từng bước hình thành, mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế đêm và kinh tế dịch vụ. Song song với đó, các sản phẩm OCOP thế mạnh không chỉ được chuẩn hóa về quy cách, chất lượng đóng gói, mẫu mã bao bì mà còn được lồng ghép những câu chuyện văn hoá một cách sinh động.

Để biến di sản thành đòn bẩy góp phần phát triển kinh tế lâu dài, Quảng Hà đang đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng kết nối các điểm đến di tích, đồng thời chỉnh trang cảnh quan ven sông Hà Cối và không gian phố chợ truyền thống nhằm thu hút nguồn lực đầu tư xã hội hóa.

Việc bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch, xây dựng thương hiệu và truyền thông số cho người dân sở tại được xem là giải pháp then chốt để trao quyền làm chủ cho cộng đồng. Khi người dân vừa là chủ thể gìn giữ cốt cách văn hóa, vừa là người trực tiếp hưởng lợi từ chuỗi giá trị sáng tạo, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa tại Quảng Hà sẽ thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội vững chắc trong chặng đường mới.

Quảng Hà đưa những nét văn hoá biển và văn hoá các dân tộc lên sân khấu.

Việc số hóa thông tin di tích qua hệ thống mã tra cứu điện tử cũng giúp du khách tiếp cận chiều sâu lịch sử của vùng đất một cách trực quan, nhanh chóng. Theo bà Hoàng Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hà, để phát huy giá trị di sản văn hoá, Quảng Hà xác định số hóa di tích, di sản văn hoá phi vật thể, sưu tầm, kiểm kê và chuẩn hóa các tư liệu về lịch sử, kiến trúc truyền thống, lễ hội dân gian và các hành trạng của các nhân vật liên quan đến lịch sử vùng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu số để phục vụ cho công tác quản lý bảo tồn và quảng bá hình ảnh địa phương.

Hình ảnh số hóa Lễ hội đền Trần Hưng Đạo.

Cùng với đó xã nghiên cứu ứng dụng mã QR, xây dựng kho hình ảnh, video và đưa lên các nền tảng số để cho người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận thông tin. Các di sản văn hóa, lễ hội dân gian cũng sẽ được tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin chính thống của địa phương với cách thể hiện ngắn gọn, sinh động phù hợp với thế hệ trẻ.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá cũng phải gắn liền với vai trò của cộng đồng. Xã Quảng Hà tiếp tục huy động người dân và các tổ chức, đoàn thể, trường học trên địa bàn cung cấp thêm thông tin tư liệu, tham gia vào việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương; đồng thời quảng bá rộng rãi di sản văn hóa trên không gian số, đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững.