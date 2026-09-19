Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Namhansanseong lần thứ 31

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, từ ngày 18 đến 20/9/2026, Đoàn đại biểu cấp sở, ngành thành phố Quảng Ninh do đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, làm Trưởng đoàn đã tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Namhansanseong lần thứ 31 tại Công viên Namhansanseong, thành phố Gwangju.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Quảng Ninh, phát biểu chúc mừng Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Namhansanseong.

Lễ hội Văn hóa Namhansanseong là sự kiện văn hóa được thành phố Gwangju tổ chức hằng năm nhằm bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa của Namhansanseong. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 18 đến 20/9, gắn với dấu mốc 400 năm xây dựng thành Namhansanseong.

Namhansanseong được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới năm 2014. Đây là một thành trì được xây dựng vào đầu thế kỷ XVII dưới triều Joseon, từng được sử dụng làm hành cung và căn cứ phòng thủ trong thời kỳ khẩn cấp; di sản mang những giá trị nổi bật về kiến trúc quân sự, quy hoạch đô thị và lịch sử, văn hóa Hàn Quốc.

Thị trưởng thành phố Gwangju Park Gwan-yeol phát biểu chào mừng.

Chương trình Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham dự.

Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm truyền thống, triển lãm, ẩm thực và các chương trình tìm hiểu lịch sử; qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật của Namhansanseong đến người dân và du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Quảng Ninh, trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Gwangju về lời mời tham dự hội và sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới thành phố Gwangju.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tham dự tại Lễ hội.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh khẳng định: Với Quảng Ninh - địa phương có nhiều di sản, danh thắng có giá trị nổi bật như vịnh Hạ Long và Yên Tử - việc tham dự Lễ hội Văn hóa Namhansanseong là dịp để tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch và đời sống cộng đồng.

Nhấn mạnh những điểm tương đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng chí Hồ Văn Vịnh tin tưởng việc tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn và giao lưu nhân dân sẽ góp phần mở rộng hiểu biết, tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai địa phương; đồng thời tạo thêm cơ hội để Quảng Ninh và Gwangju chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Đa dạng các tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại Lễ hội.

Nhân dịp này, đồng chí Hồ Văn Vịnh chúc Lễ hội Văn hóa Namhansanseong lần thứ 31 thành công tốt đẹp. Đồng chí bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh và thành phố Gwangju tiếp tục được củng cố, phát triển, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của Pháo đài Namhansanseong – Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO.

Tham dự Lễ hội Văn hóa Namhansanseong lần thứ 31 là một trong những hoạt động trong chương trình công tác của Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh tại Gwangju. Qua đó, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh, con người và các giá trị di sản của Quảng Ninh, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai địa phương.