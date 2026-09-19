Tưng bừng Lễ hội Trung thu "Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh”

Tối 19/9, tại khu vực Hồ nhạc nước Halobay Show - Bán Đảo 1 - Khu Đô thị Halong Marina (phường Bãi Cháy), Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu fest 2026 với chủ đề "Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh” đã diễn ra trong không khí tưng bừng, rực rỡ với sự tham gia của hàng vạn em thiếu nhi, người dân và du khách. Đến dự và chung vui với đêm hội có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố; Nguyễn Văn Hồi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương của thành phố. Sự kiện còn có sự góp mặt của hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Top 6 Miss World 2026.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và các vị đại biểu tới dự, chung vui với Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu fest 2026.

Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu fest 2026 "Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh” do phường Bãi Cháy phối hợp với Bim Group và Thành đoàn Quảng Ninh tổ chức. Đây là lần thứ 2 lễ hội được tổ chức với quy mô lớn.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Top 6 Miss World 2026, góp mặt tại sự kiện và chia vui với thiếu nhi Quảng Ninh.

Hàng nghìn em thiếu nhi hân hoan, háo hức tới dự Lễ hội Trăng rằm.

Sự kiện này không chỉ mang đến không gian mới lạ, hấp dẫn để nhân dân, du khách cũng như các em thiếu nhi được vui chơi, trải nghiệm, khám phá, mà còn trở thành một điểm hẹn văn hóa, giải trí dành cho người dân và du khách tại Bãi Cháy.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi.

Trung thu là ngày hội của tuổi thơ, là dịp để các em được vui chơi, được đón nhận sự quan tâm, chăm lo và những tình cảm tốt đẹp từ gia đình và xã hội. Niềm vui ấy còn đến từ sự quan tâm, những tình cảm và những món quà dành cho các em nhỏ. Mỗi món quà được trao đi là một lời yêu thương, mỗi nụ cười được nhận lại là thêm một niềm vui được thắp sáng.

Các vị đại biểu thực hiện nghi thức thắp sáng trăng rằm.

Tới dự và chung vui trong đêm hội Trung thu, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố và lãnh đạo các ban, sở, ngành của thành phố đã có những phần quà dành tặng các em thiếu nhi.

Sân khấu của Lễ hội được thiết kế sinh động với nhiều tiết mục văn nghệ diễn ra thu hút sự quan tâm của thiếu nhi và du khách.

Màn múa lân sư rồng sôi động, hấp dẫn trong đêm hội Trăng rằm.

Rất đông các em thiếu nhi, người dân và du khách theo dõi Chương trình nghệ thuật "Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh”.

Trong đêm hội, các em thiếu nhi còn được xem các tiết mục văn nghệ, ca múa, nhạc kịch đặc sắc; tham gia sự kiện ra mắt bánh trung thu khổng lồ nặng gần 200kg, kết hợp nghi thức thắp sáng trăng rằm.

Các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố; Nguyễn Văn Hồi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; cùng các đại biểu thăm các gian hàng trong khuôn khổ của Lễ hội.

Các em thiếu nhi trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực đặc sản Quảng Ninh tại Lễ hội.

Hàng vạn người dân và du khách hoà mình vào không gian lễ hội Trung thu, khám phá các gian hàng, trải nghiệm ẩm thực.

Nhân dân cùng du khách và các thiếu nhi được thưởng thức màn trình diễn nhạc nước Halo Bay Show hoành tráng và bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ sắc màu của Tết đoàn viên. Đặc biệt, lễ rước đèn Trung thu với 120 xe mô hình được trang trí sinh động, bắt mắt, đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho các em thiếu nhi khi được tham gia.

Lễ rước đèn Trung thu với 120 xe mô hình được trang trí sinh động, bắt mắt, chạy dọc các tuyến đường trên địa bàn trung tâm du lịch tạo điểm nhấn đặc biệt cho Lễ hội Trăng rằm phường Bãi Cháy.

Với quy mô lớn, cùng nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu fest 2026 được tổ chức nhằm mang đến một mùa trung thu ý nghĩa sâu sắc. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Màn trình diễn nhạc nước Halo Bay Show hoành tráng trong chương trình Lễ hội Trung thu.

Việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi giúp gắn kết gia đình, tăng tình đoàn kết, gắn bó, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc; đồng thời, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch 4 mùa của thành phố.