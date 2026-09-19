Rộn ràng Trung thu sớm tại Bảo tàng- Thư viện Quảng Ninh

Không khí Trung thu đã rộn ràng tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh khi hơn 100 thiếu nhi là con em cán bộ, nhân viên BIDV đã cùng tham gia chương trình “Đêm hội trăng rằm” tối 18/9. Chương trình do Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh xây dựng với không gian trang trí rực rỡ sắc màu Trung thu, nơi các em vừa vui chơi, vừa khám phá những nét đẹp quen thuộc của ngày rằm tháng Tám.
Chương trình diễn ra sôi động với các tiết mục biểu diễn, hoạt cảnh kể chuyện và phần giao lưu, đố vui có thưởng về Tết Trung thu, các nhân vật quen thuộc như chị Hằng, chú Cuội cùng những phong tục, hình ảnh đặc trưng như đèn ông sao, múa lân, rước đèn, phá cỗ... Qua những câu hỏi gần gũi, trẻ nhỏ có thêm cơ hội tìm hiểu phong tục và những hình ảnh gắn với Tết Trung thu truyền thống.
Một trong những hoạt động thu hút các em là các khu trải nghiệm sáng tạo. Trẻ được tự tay làm bánh Trung thu, làm đèn ông sao, đèn lồng, tô mặt nạ dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức. Sau những giờ vui chơi, các em cùng phá cỗ, thưởng thức bánh kẹo, hoa quả và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Đây cũng là nét mới trong hoạt động Trung thu năm nay của Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, khi chương trình được xây dựng theo hướng trải nghiệm văn hóa truyền thống, với nhiều hoạt động thực hành dành cho thiếu nhi. Mô hình này có thể được triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học theo nhu cầu.
Từ nay đến Tết Trung thu 2026, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình trải nghiệm tương tự. Các hoạt động vui chơi, thực hành được lồng ghép với nội dung tìm hiểu văn hóa truyền thống, giúp thiếu nhi có thêm trải nghiệm và hiểu hơn về những phong tục, hình ảnh gắn với ngày rằm tháng Tám.