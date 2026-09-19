Rộn ràng Trung thu sớm tại Bảo tàng- Thư viện Quảng Ninh

Không khí Trung thu đã rộn ràng tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh khi hơn 100 thiếu nhi là con em cán bộ, nhân viên BIDV đã cùng tham gia chương trình “Đêm hội trăng rằm” tối 18/9. Chương trình do Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh xây dựng với không gian trang trí rực rỡ sắc màu Trung thu, nơi các em vừa vui chơi, vừa khám phá những nét đẹp quen thuộc của ngày rằm tháng Tám.

Chương trình diễn ra sôi động với các tiết mục biểu diễn, hoạt cảnh kể chuyện và phần giao lưu, đố vui có thưởng về Tết Trung thu, các nhân vật quen thuộc như chị Hằng, chú Cuội cùng những phong tục, hình ảnh đặc trưng như đèn ông sao, múa lân, rước đèn, phá cỗ... Qua những câu hỏi gần gũi, trẻ nhỏ có thêm cơ hội tìm hiểu phong tục và những hình ảnh gắn với Tết Trung thu truyền thống.

Một trong những hoạt động thu hút các em là các khu trải nghiệm sáng tạo. Trẻ được tự tay làm bánh Trung thu, làm đèn ông sao, đèn lồng, tô mặt nạ dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức. Sau những giờ vui chơi, các em cùng phá cỗ, thưởng thức bánh kẹo, hoa quả và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đây cũng là nét mới trong hoạt động Trung thu năm nay của Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, khi chương trình được xây dựng theo hướng trải nghiệm văn hóa truyền thống, với nhiều hoạt động thực hành dành cho thiếu nhi. Mô hình này có thể được triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học theo nhu cầu.

Từ nay đến Tết Trung thu 2026, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình trải nghiệm tương tự. Các hoạt động vui chơi, thực hành được lồng ghép với nội dung tìm hiểu văn hóa truyền thống, giúp thiếu nhi có thêm trải nghiệm và hiểu hơn về những phong tục, hình ảnh gắn với ngày rằm tháng Tám.

Không gian Trung thu rực rỡ sắc màu với đèn lồng, đèn ông sao và những hình ảnh trang trí truyền thống, gợi lại không khí đêm rằm thân thuộc.

Chương trình mở màn trong tiếng trống rộn ràng và những màn múa lân sôi động, mang không khí Trung thu đến gần hơn với các em nhỏ.

Các em nhỏ thích thú vui chơi, giao lưu cùng lân trong không khí Trung thu rộn ràng.

Tiết mục múa hát và hoạt cảnh lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian gắn với Tết Trung thu.

Các em hào hứng tham gia giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và trả lời các câu hỏi về Tết Trung thu.

Khu trải nghiệm làm đồ chơi truyền thống thu hút các em với hoạt động tự tay làm những món đồ gắn với Tết Trung thu.

Tại khu làm đèn ông sao, mẹ và bé cùng chăm chút từng công đoạn để hoàn thành sản phẩm, mỗi chiếc đèn cũng trở thành món quà nhỏ các em mang về sau buổi trải nghiệm.

Bố và bé lưu lại khoảnh khắc vui cùng chú lân trong đêm hội Trung thu.

Trong không gian Trung thu được trang trí với nhiều hình ảnh truyền thống, các em vui chơi, khám phá và lưu lại những khoảnh khắc tuổi thơ.

Cả gia đình lưu lại khoảnh khắc bên những chiếc bánh Trung thu tự tay hoàn thành.