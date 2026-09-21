“La Bola Negra” giành Giải Khán giả bình chọn tại TIFF, mở đường tới Oscar

“La Bola Negra”, bộ phim sử thi Tây Ban Nha kể về cuộc đời đan xen của ba người đàn ông, đã giành Giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) ngày 20/9, qua đó củng cố vị thế của bộ phim như một ứng viên đáng gờm tại Oscar.

Đạo diễn Javier Ambrossi (trái) và Javier Calvo tại buổi công chiếu phim “La Bola Negra” trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF), ở Toronto, Canada, ngày 15/9/2026. Ảnh: AP

Giải thưởng cao nhất của TIFF do khán giả tham dự liên hoan phim bình chọn và được xem là một trong những chỉ dấu đáng tin cậy nhất về khả năng được đề cử Oscar. Kể từ năm 2012, tất cả trừ một bộ phim giành Giải Khán giả bình chọn đều sau đó nhận được đề cử Phim hay nhất tại Oscar. Ngoại lệ duy nhất là năm 2024, khi bộ phim “The Life of Chuck” của đạo diễn Mike Flanagan, chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Stephen King, giành giải. Năm ngoái, “Hamnet” giành giải và sau đó nhận 8 đề cử Oscar.

“La Bola Negra” do bộ đôi được biết đến với tên gọi Los Javis, gồm Javier Ambrossi và Javier Calvo, đạo diễn. Trước đó, bộ phim đã gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes, nơi “La Bola Negra” cùng chia sẻ giải Đạo diễn xuất sắc với Paweł Pawlikowski, đạo diễn phim “Fatherland”.

Netflix đã mua bản quyền “La Bola Negra” sau Liên hoan phim Cannes và triển khai chiến dịch tranh giải quy mô lớn cho bộ phim. Netflix cũng dành cho tác phẩm này thời gian chiếu rạp dài nhất từ trước đến nay đối với một bộ phim của nền tảng. “La Bola Negra” sẽ ra rạp từ ngày 16/10 và bắt đầu được phát trực tuyến từ ngày 2/12.

“Đây là một bộ phim mang tính cá nhân sâu sắc, nhưng đồng thời cũng truyền tải thông điệp về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thể hiện con người thật của mình”, bộ đôi Los Javis cho biết trong một tuyên bố ngày 20/9.

Bộ phim về đích thứ hai trong cuộc bình chọn của TIFF là “I Play Rocky”, phim hài của Peter Farrelly kể về quá trình thực hiện bộ phim “Rocky”. Xếp thứ ba là “Being Heumann”, bộ phim chính kịch của Siân Heder về nhà hoạt động tiên phong trong lĩnh vực quyền của người khuyết tật Judy Heumann.

Liên hoan phim cũng trao một Giải Khán giả bình chọn dành cho phim quốc tế. Giải thưởng này thuộc về “Elsinore”, với sự tham gia của Andrew Scott trong vai Ian Charleson, nam diễn viên Scotland từng thủ vai Hamlet tại London. Về nhì là “Possible Love”, bộ phim Hàn Quốc của đạo diễn Lee Chang-dong về những tổn thương do làn sóng sa thải hàng loạt gây ra. Xếp thứ ba là “The Assassin(s)”, một bộ phim điều tra của Hàn Quốc do Hur Jin-ho đạo diễn.

Liên hoan phim TIFF lần thứ 51 khép lại vào ngày 20/9.