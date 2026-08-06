Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế

Chiều 6/8, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế 10/8 (1956 - 2026). Đến dự, chúc mừng có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh luôn khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh kinh tế. Trên địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, lực lượng Cảnh sát kinh tế luôn chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát diễn biến, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an tỉnh các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế; đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Các đại biểu tham dự gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế 10/8 (1956 - 2026).

Bám sát yêu cầu thực tiễn, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên những lĩnh vực trọng điểm như: Đầu tư công, tài chính - ngân hàng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; đồng thời tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các vi phạm về kinh tế. Từ năm 1986 đến nay, lực lượng đã phát hiện, xử lý 34.308 vụ với 38.840 đối tượng; trong đó khởi tố 2.003 vụ án, 4.972 bị can; thu hồi cho Nhà nước và nhân dân trên 400 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Những kết quả đó không chỉ góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn thất thoát tài sản công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, mà còn tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Phòng Cảnh sát kinh tế.

Phòng Cảnh sát kinh tế vinh dự được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 9 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 175 Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh. Đặc biệt, ngày 7/1/2013, đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.