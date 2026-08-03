Gây quỹ an sinh từ "việc làm xanh"

Không chỉ góp phần giảm rác thải, xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp, phong trào "Biến rác thành tiền" do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Quang Hanh triển khai còn đang tạo nên một "quỹ an sinh" giàu ý nghĩa. Từ những chai nhựa, bìa carton, sắt vụn tưởng chừng ít giá trị, nhưng đã gom đổi thành hàng chục triệu đồng để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Đều đặn vào một ngày cố định hằng tháng, sân Nhà văn hóa khu phố 4, phường Quang Hanh, lại trở nên nhộn nhịp. Các hội viên phụ nữ mang theo những bao tải đựng chai nhựa, lon nước, giấy vụn, sắt thép, phế liệu... đến tập kết. Người cân, người phân loại, người ghi chép, tất cả đều diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn khởi. Đối với nhiều người, đó chỉ là những món đồ bỏ đi. Nhưng với các hội viên phụ nữ nơi đây, mỗi chai nhựa hay tờ giấy cũ đều mang theo giá trị của sự sẻ chia. Bởi sau mỗi lần bán phế liệu, số tiền thu được sẽ được đưa vào quỹ để giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em còn nhiều khó khăn trong khu phố.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 4, cho biết: Trung bình mỗi tháng, chi hội thu được từ 3-4 triệu đồng từ việc bán phế liệu. Dù số tiền không lớn, nhưng được tích góp đều đặn từ sự chung tay của hội viên nên đã trở thành nguồn kinh phí ổn định để thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, hỗ trợ hội viên nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi các trường hợp ốm đau, hoạn nạn.

Điều đáng quý là mô hình không tạo áp lực đóng góp bằng tiền mà khuyến khích mỗi gia đình hình thành thói quen phân loại rác, thu gom phế liệu ngay từ trong sinh hoạt hằng ngày. Nhờ đó, vừa giảm lượng rác thải ra môi trường, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi hội viên và người dân.

Mô hình "Biến rác thành tiền" tại khu phố 4, phường Quang Hanh.

Không chỉ ở khu phố 4, phong trào "Biến rác thành tiền" còn lan tỏa mạnh mẽ tại các khu dân cư trên địa bàn phường, trong đó khu phố 10 được xem là một trong những điểm sáng. Với sự đồng hành của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể khu phố, phong trào bảo vệ môi trường nói chung, mô hình "Biến rác thành tiền" nói riêng được triển khai bài bản, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. Nhiều gia đình chủ động thu gom, phân loại phế liệu để mang đến các điểm tập kết mỗi tháng, tạo nguồn quỹ ngày càng lớn phục vụ công tác an sinh.

Theo bà Phạm Thị Mượt, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 10, điều khiến các hội viên gắn bó với mô hình không chỉ là ý thức bảo vệ môi trường, mà còn bởi họ nhìn thấy rõ hiệu quả thiết thực từ những đồng tiền gây quỹ. Nhiều phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận những phần quà ý nghĩa từ chính nguồn kinh phí được tạo nên bởi những món phế liệu nhỏ bé.

Sự lan tỏa của mô hình đã góp phần đưa phong trào phụ nữ bảo vệ môi trường tại Quang Hanh đi vào chiều sâu. Các chi hội không chỉ duy trì hiệu quả hoạt động tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại các khu phố, nhà văn hóa, các tuyến đường do phụ nữ quản lý, mà còn từng bước xây dựng nếp sống xanh trong cộng đồng.

Theo Hội LHPN phường Quang Hanh, riêng trong tháng 6/2026, mô hình "Biến rác thành tiền" đã thu được trên 28,3 triệu đồng. Toàn bộ nguồn quỹ được sử dụng công khai, minh bạch cho các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội và hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Thành quả sau một ngày thu gom phế liệu của Chi hội Phụ nữ khu phố Bạch Đằng (nay là khu phố 10), phường Quang Hanh.

Hiệu quả của mô hình càng được khẳng định khi cùng với việc huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa, Hội LHPN phường đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho hội viên trong 6 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, Hội đã vận động tặng quà cho 145 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 68 triệu đồng; duy trì chương trình đỡ đầu 27 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 134 triệu đồng; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Hội Nông dân phường hỗ trợ sinh kế cho 9 hội viên phụ nữ với tổng kinh phí trên 42 triệu đồng, giúp các gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên là nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão, người khuyết tật và các trường hợp khó khăn đột xuất. Điều làm nên sức sống của phong trào không chỉ nằm ở số tiền thu được, mà còn ở cách mỗi hội viên biến những hành động nhỏ thành giá trị lớn để chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.