Trung thu rộn ràng bên bờ di sản

Đêm Trung thu, tại tuyến đường bao biển Bãi Cháy, Sun Group tổ chức lễ rước đèn Trung thu kết hợp chuỗi hoạt động nghệ thuật và pháo hoa quy mô lớn sôi động, rực rỡ sắc màu với dàn xe mô hình sinh động như: Lân, rồng, cá chép, hoa sen, phượng hoàng, rùa, Thánh Gióng, Thỏ Ngọc... mang đến cho thiếu nhi, cùng đông đảo người dân và du khách một “Đêm hội trăng rằm” trọn vẹn, giàu bản sắc.

Tại tuyến đường bao biển Bãi Cháy, lễ hội rước đèn Trung thu quy mô lớn đã diễn ra sôi động, rực rỡ sắc màu với dàn xe mô hình sinh động trong đêm trăng rằm.

Các linh vật được trang trí bắt mắt, rực rỡ, tạo nên không khí Trung thu sôi động.

Nhiều người dân thích thú ngồi lên xe diễu hành tận hưởng không khí Trung thu.

Dòng xe rước đèn rực rỡ cùng các hoạt động vui chơi tại chợ đêm Vui Fest.

Chị Hằng - chú Cuội vui cùng các em nhỏ và người dân, du khách trên đoàn xe diễu hành.

Các xe rước điện được trang trí rực rỡ cùng "rước đèn" trên các tuyến đường Bãi Cháy.

Nhiều người dân hứng khởi và thích thú với màn rước đèn bằng xe quy mô lớn, rực rỡ sắc màu.

Các em nhỏ thích thú chụp ảnh cùng chị Hằng - chú Cuội.

Qua từng mùa Trung thu, đêm rước đèn dần trở thành nét đẹp tại Bãi Cháy, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng những trải nghiệm sống động để đông đảo người dân, du khách đều được tham gia, trải nghiệm.

Sau hành trình qua các tuyến phố Bãi Cháy, người dân và du khách tiếp tục được trải nghiệm trình chiếu công nghệ chiếu sáng 3D mapping “Kỳ quan Long Vân Khánh Hội” tại khu vực ngọn hải đăng.

Chương trình rước đèn khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao, mang đến không khí Trung thu ngập tràn sắc màu cho nhân dân và du khách.