Trao 5 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi khó khăn dịp Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, chiều ngày 25/9, Thuế cơ sở 3 Quảng Ninh và Đội Quản lý thị trường số 3 đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh tổ chức đến thăm, trao 5 triệu đồng hỗ trợ em Mễ Long Giang, bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh.

Đại diện các đơn vị đến tận giường bệnh trao kinh phí hỗ trợ em Mễ Long Giang và gia đình.

Số tiền được vận động quyên góp tại chương trình gặp mặt gia đình cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị nhân dịp Trung thu 2026. Đại diện các đơn vị đã trực tiếp đến Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh trao tiền, thăm hỏi, động viên em Giang và gia đình.

Em Mễ Long Giang, sinh năm 2012, trú tại thôn Bình Minh, xã Ba Chẽ, bị chấn thương sọ não sau tai nạn, phải điều trị dài ngày. Gia đình em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cả hai anh em đều cần được chăm sóc, điều trị lâu dài. Em gái Giang là Mễ Thị Quỳnh Như, sinh năm 2016 cũng mắc bệnh tiểu đường, thường xuyên phải tiêm insulin.

Bố mẹ các em là anh Mễ Văn Cún và chị Đàm Thị Trường có thu nhập bấp bênh. Việc dành phần lớn thời gian chăm sóc các con khiến gia đình càng thêm khó khăn trong trang trải sinh hoạt và điều trị.

Món quà được trao tặng đúng ngày Tết Trung thu không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đó, góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm nghị lực để gia đình tiếp tục chăm sóc các con trong quá trình chữa bệnh.