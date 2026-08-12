Gia đình nhiều thế hệ cùng tìm thấy hành trình sống khỏe tại siêu đô thị bên vịnh di sản

Trong xã hội công nghiệp hiện đại, nhịp sống khỏe mạnh bắt đầu từ những điều rất giản dị: con đường rợp bóng cây, công viên đủ gần để đi bộ, mặt nước khoáng đạt mang lại sự thư thái và dịch vụ y tế sẵn sàng khi cần. Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, thiên nhiên, vận động, chăm sóc sức khỏe và cộng đồng được kết nối thành một hành trình chăm sóc liền mạch giúp mọi thế hệ đều tìm thấy nhịp sống dưỡng thân tâm của riêng mình.

Sống khỏe chủ động cùng thiên nhiên xanh và dịch vụ y tế chuyên sâu ngay nội khu

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 31% người trưởng thành toàn cầu chưa vận động đủ mức khuyến nghị. Khi phần lớn thời gian trong ngày diễn ra giữa văn phòng, ôtô và các khối nhà, sức khỏe con người ngày càng phụ thuộc vào cách thành phố được quy hoạch.

Trên thực tế, một công viên ở xa khó tạo thành thói quen vận động. Nhưng khi đường dạo bắt đầu ngay từ ngưỡng cửa, bóng cây phủ khắp lối đi và mặt nước hiện diện trong tầm mắt, tập luyện thể dục thể thao sẽ trở thành lựa chọn tự nhiên cho cả gia đình.

Đó cũng chính là cách Vinhomes Global Gate Hạ Long đưa thiên nhiên vào đời sống. Siêu đô thị dành hơn 2.500ha cho cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn. Hơn 400 công viên với tổng diện tích khoảng 380 ha được bố trí trong bán kính gần các khu ở. Biển hồ Lagoon khoảng 680 ha mở ra không gian sinh thái ngập tràn giữa thành phố.

Cùng với đó, gần 100km đường xe đạp và hơn 1.400km đường đi bộ tạo nên một mạng lưới vận động xuyên suốt. Cư dân có thể bắt đầu một ngày bằng những vòng xe dưới nắng sớm, thả bước bên mặt nước mát lành khi chiều xuống hoặc cùng con khám phá một công viên mới vào cuối tuần.

Hơn 400 công viên cùng mạng lưới đường đi bộ, xe đạp đưa thiên nhiên đến trước hiên mỗi ngôi nhà.

Nếu như không gian xanh tạo nền tảng nâng cao sức khỏe, thì hệ thống y tế hoàn thiện hành trình chăm sóc “thân - tâm”, phòng ngừa bệnh tật cho cư dân.

Theo quy hoạch, bệnh viện quốc tế Vinmec 5 sao rộng 8,5 ha sẽ hợp tác chuyên sâu với Cleveland Clinic - hệ thống y tế hàng đầu thế giới, mang đến chất lượng y tế tiêu chuẩn quốc tế ngay trong nội khu. Các trung tâm chuyên sâu về các lĩnh vực tim mạch, chấn thương chỉnh hình, y học thể thao, da liễu và chống lão hóa giúp các gia đình chủ động hơn trong thăm khám, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Bên cạnh điều trị, Vinmec sẽ bắt tay cùng Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp VinBeauty phát triển các chương trình chăm sóc, phục hồi và trị liệu cá nhân hóa. Cư dân có thể vận động giữa không gian xanh, theo dõi sức khỏe định kỳ, tìm đến các dịch vụ tái tạo khi cần và tiếp cận chuyên môn y khoa tại nơi mình sinh sống.

Sự gắn kết của các tiện ích tại Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến một cách nhìn mới. Bệnh viện không còn là nơi chỉ để chữa bệnh, mà là nơi chủ động giúp cư dân sống khỏe hơn, đẹp hơn và có tinh thần tốt hơn. Lối sống khỏe cũng được bồi đắp tự nhiên hàng ngày thông qua giấc ngủ, bầu không khí, những cuộc gặp gỡ và khả năng được chăm sóc đúng lúc.

Sự kết hợp giữa hệ thống y tế hàng đầu thế giới và trị liệu cá nhân hóa nâng tầm chất lượng sống cho cư dân Vinhomes Global Gate Hạ Long (Ảnh minh họa)

Nơi thế hệ tuổi vàng được sống khỏe, sống an nhiên cùng con cháu

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, trẻ em có công viên và không gian khám phá; người trưởng thành có thể thao, golf, bơi lội và các hoạt động cộng đồng; ông bà tiếp cận y tế, cảnh quan và những câu lạc bộ phù hợp. Mỗi người có nhịp sống riêng nhưng vẫn gặp nhau trong những bữa cơm, buổi dạo bộ hay ngày hội của khu phố.

Đặc biệt, Vinhomes Global Gate Hạ Long là nơi thế hệ tuổi vàng được sống khỏe, sống an nhiên cùng con cháu. Tại đây, đảo đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon 158 ha được quy hoạch dành riêng cho cộng đồng tuổi vàng, gồm bệnh viện, khách sạn an dưỡng, trung tâm cộng đồng, Học viện Minh Triết và khu biệt thự hưu trí. Thay vì thu hẹp cuộc sống quanh nhu cầu chăm sóc, người cao tuổi có thể tiếp tục học tập, chia sẻ kinh nghiệm, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng một tuổi già chủ động, mạnh khỏe.

Vin New Horizon mở ra đời sống chủ động, kết nối và giàu trải nghiệm cho cư dân tuổi vàng.

Điều này càng quan trọng khi Việt Nam đang bước nhanh vào giai đoạn già hóa dân số. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc dự báo nước ta sẽ trở thành xã hội dân số già từ năm 2036. Điều này khiến môi trường sống đa thế hệ, nơi người cao tuổi vẫn vận động, học hỏi và kết nối với cộng đồng cũng như với con cháu, ngày càng trở nên quan trọng.

“Dưỡng thân tâm” vì thế không nằm ở một tiện ích riêng lẻ. Đó là cảm giác được thiên nhiên ôm ấp, được vận động mỗi ngày, được chăm sóc khi cần và được sống giữa cộng đồng ở mọi chặng đường. Từ bước chân đầu đời đến những năm tháng tuổi vàng an nhiên, cư dân siêu đô thị bên vịnh di sản sẽ gìn giữ được những điều quý giá nhất: sức khỏe, niềm vui và thời gian hạnh phúc bên người thân.