Gia tăng ca mắc cúm A, tay chân miệng trong thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa, số ca mắc một số bệnh truyền nhiễm, trong đó có cúm và tay chân miệng, có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương. Tại thành phố Quảng Ninh, số ca mắc hai bệnh này cũng đang tăng, đòi hỏi ngành y tế và người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo số liệu từ CDC thành phố Quảng Ninh, từ đầu tháng 10 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 404 ca mắc cúm; lũy kế từ đầu năm là 2.342 ca. Trẻ nhỏ, với sức đề kháng còn hạn chế, là nhóm đối tượng dễ mắc bệnh và có nguy cơ phải nhập viện khi xuất hiện các triệu chứng nặng.

Bệnh nhi mắc cúm A đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Các triệu chứng cúm thường gặp ở trẻ là sốt, có thể sốt cao, ho, sổ mũi, nghẹt mũi, đau đầu, đau cơ và mệt mỏi. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng, nhất là ở trẻ nhỏ và những người có bệnh lý nền.

Chị Đỗ Thị Hồng Doan, phụ huynh bệnh nhi 9 tuổi đang điều trị cúm A tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, cho biết: “Bé nhà tôi đi học về, đến đêm thì tự nhiên rét run, nhiệt độ lên tới 39,5 độ. Gia đình cho uống thuốc hạ sốt thông thường nhưng không thấy hạ. Khoảng 3 hôm như vậy, gia đình lo lắng nên cho con đi viện. Thời điểm đến viện, cháu vẫn sốt tới 40 độ”.

Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều trường hợp người lớn cũng phải nhập viện do cúm A. Đáng lưu ý, người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường nếu không được thăm khám, điều trị kịp thời có nguy cơ gặp biến chứng, trong đó có viêm phổi, suy hô hấp và các biến chứng tim mạch, thần kinh.

Bà Hoàng Thị Thanh Mai ở phường Đông Mai, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm, chia sẻ: “Tôi bị ho, sau đó sốt, đau ê ẩm mình mẩy, mệt rã rời. Khi đến bệnh viện, được làm xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính với cúm A. Lúc đó tôi đã bị biến chứng viêm phổi rồi”.

Cùng với cúm A, số ca mắc bệnh tay chân miệng cũng đang gia tăng. Theo các bác sĩ, bệnh lưu hành quanh năm nhưng thường có hai đợt gia tăng, vào khoảng tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 12. Việc trẻ trở lại trường học trong thời điểm giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan trong cộng đồng và môi trường học đường. Theo CDC thành phố Quảng Ninh, từ đầu tháng 10 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 78 ca mắc tay chân miệng, trong đó riêng tuần vừa qua ghi nhận tới 35 ca; lũy kế từ đầu năm đến nay là 669 ca, ghi nhận 4 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với EV71 – chủng virus có thể gây bệnh nặng. Hiện nay, phần lớn các trường hợp mắc bệnh ở mức độ 1 đến 2A.

Tại Khoa Các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy, thời điểm này cũng tiếp nhận nhiều trường hợp người lớn mắc cúm A có chỉ định nhập viện điều trị do nguy cơ cao hoặc đã có biến chứng.

Dù đa số trẻ mắc bệnh có biểu hiện nhẹ, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan, bởi tay chân miệng vẫn có thể diễn biến nhanh và gây biến chứng nguy hiểm. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ bệnh nặng.

Bác sĩ Phạm Thị Tuyết, Khoa Các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, khuyến cáo: “Nếu trẻ có dấu hiệu chuyển độ như sốt cao, không đáp ứng thuốc hạ sốt, sốt từ 3 ngày trở lên, nôn nhiều, mệt lả; hoặc xuất hiện các biểu hiện như run tay chân, đi đứng loạng choạng, thì đây là những dấu hiệu cảnh báo nặng. Phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám và xử trí kịp thời”.

Trước diễn biến gia tăng của các bệnh truyền nhiễm trong thời điểm giao mùa, CDC thành phố Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị các trạm y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, chủ động xây dựng phương án xử lý khi xuất hiện ổ dịch, hạn chế nguy cơ lây lan, nhất là trong trường học và các cơ sở chăm sóc trẻ.

Trẻ em tại Trường Mầm non Hồng Gai được hướng dẫn rửa tay đúng cách.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC thành phố Quảng Ninh, cho biết: “Trong thời điểm giao mùa, các bệnh truyền nhiễm như cúm và tay chân miệng có điều kiện gia tăng, đặc biệt tại những nơi tập trung đông người và môi trường học đường. Vì vậy, công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời các ổ dịch cần được triển khai thường xuyên, liên tục. Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không chủ quan khi xuất hiện triệu chứng và cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị phù hợp”.

Bên cạnh các biện pháp phòng dịch của ngành Y tế, mỗi người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi; vệ sinh môi trường sống, giữ gìn vệ sinh đồ chơi và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc. Người dân cũng cần thực hiện tiêm chủng theo khuyến cáo của ngành Y tế; trẻ có biểu hiện nghi mắc bệnh nên được theo dõi, khám và hướng dẫn chăm sóc phù hợp, hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan.

Đối với cúm A, không phải trường hợp nào cũng cần sử dụng thuốc kháng virus như Tamiflu (oseltamivir). Việc dùng thuốc cần căn cứ vào tình trạng bệnh, yếu tố nguy cơ và chỉ định của bác sĩ. Người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc có biểu hiện bệnh nặng cần liên hệ cơ sở y tế sớm; người dân không nên tự ý mua thuốc, dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc tự điều chỉnh liều.

Chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế là những giải pháp quan trọng giúp hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong thời điểm giao mùa.