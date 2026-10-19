Khu công nghiệp - động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

Với vai trò ngày càng quan trọng trong thu hút đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, các khu công nghiệp (KCN) đang trở thành động lực tăng trưởng của Quảng Ninh. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh có cuộc trao đổi với ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý KKT thành phố, về những đóng góp và giải pháp phát huy hiệu quả các KCN trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của thành phố và giai đoạn tiếp theo.

- Thưa ông, các KCN đóng góp như thế nào vào tăng trưởng kinh tế của thành phố?

+ Trong mô hình tăng trưởng mới, các KCN không chỉ là nơi tập trung nhà máy mà còn là không gian hội tụ vốn đầu tư, công nghệ, lao động, hạ tầng và chuỗi cung ứng, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng hiện tại và tạo năng lực phát triển lâu dài.

Kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của lĩnh vực này. GRDP Quảng Ninh tăng 12,54%, dẫn đầu cả nước; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,02%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,28%. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67%, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Động lực tăng trưởng còn đến từ các dự án mới đi vào hoạt động. Trong năm 2026, Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu đưa 12/12 dự án theo kế hoạch vào sản xuất, kinh doanh. Các dự án tập trung vào những ngành có giá trị gia tăng cao, như: Điện tử, bảng mạch, module màn hình, máy tính, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Riêng hai nhà máy của Foxconn dự kiến tạo giá trị sản xuất khoảng 3.367 tỷ đồng, dự án TCL-CSOT khoảng 1.242 tỷ đồng.

Điều quan trọng hơn là cơ cấu công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng hiện đại, từ chỗ phụ thuộc nhiều vào khai khoáng, nhiệt điện và các ngành sử dụng tài nguyên sang phát triển điện tử, thiết bị thông minh, cơ khí chính xác, ô tô, vật liệu mới, năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ. Đây là nền tảng để nâng cao năng suất lao động, gia tăng giá trị sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vì vậy, hiệu quả phát triển KCN không thể chỉ đo bằng tỷ lệ lấp đầy, mà phải tính đến giá trị tạo ra trên mỗi ha đất, chất lượng việc làm, đóng góp ngân sách, công nghệ được chuyển giao và khả năng hình thành doanh nghiệp vệ tinh. Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái công nghiệp có tính liên kết, để các tập đoàn lớn kéo theo doanh nghiệp cung ứng, dịch vụ logistics, đào tạo nhân lực và doanh nghiệp trong nước cùng phát triển.

- Kết quả thu hút đầu tư và việc khởi công các KCN mới trong 9 tháng năm 2026 trên địa bàn thành phố Quảng Ninh có điểm gì nổi bật, thưa ông?

+ Điểm nổi bật là Quảng Ninh đồng thời thu hút dòng vốn mới, gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng không gian phát triển công nghiệp cho giai đoạn tiếp theo.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, các KCN, KKT thu hút khoảng 49.664 tỷ đồng vốn đầu tư, gồm khoảng 15.847 tỷ đồng vốn trong nước, trên 1,303 tỷ USD vốn FDI (tương đương khoảng 33.817 tỷ đồng), trong đó cấp mới 26 dự án có tổng vốn gần 660 triệu USD và 21 dự án điều chỉnh tăng vốn trên 654 triệu USD. Kết quả thu hút FDI đạt 110,86% kế hoạch 9 tháng và 76,33% kế hoạch cả năm. Đến nay, Quảng Ninh có 237 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 16 tỷ USD.

Đáng chú ý, toàn thành phố có 16 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN đang triển khai, với tổng diện tích trên 6.300ha, tổng vốn đăng ký khoảng 31.881 tỷ đồng và 220,34 triệu USD. Trong tháng 8/2026, Quảng Ninh đã có 7 KCN mới gồm Đông Triều, An Hưng Quảng Ninh, Green Bay Tech, Đông Bắc sân bay Vân Đồn, VB Quảng Yên, Bạch Đằng II và VSIP Quảng Ninh đồng loạt khởi công, tạo thêm dư địa phát triển công nghiệp.

Quan điểm của Quảng Ninh là không mở rộng KCN bằng mọi giá, không lấy tỷ lệ lấp đầy làm mục tiêu duy nhất. Thành phố ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, logistics và sản xuất xanh, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Qua đó, các KCN mới sẽ trở thành nguồn lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn 2027-2030 và những năm tiếp theo.

- Ban Quản lý KKT thành phố sẽ có những giải pháp nào để thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư và góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026?

+ Theo kịch bản điều chỉnh, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 đạt 13,21%. Sau 9 tháng, GRDP tăng 12,54%, tạo nền tảng tích cực nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao trong những tháng cuối năm. Ban xác định triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài, vừa tăng sản lượng năm 2026, vừa tạo năng lực tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo.

Trước hết, Ban tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động duy trì và mở rộng sản xuất, khai thác tối đa công suất. Những khó khăn về thị trường, nguyên liệu, logistics, phòng vệ thương mại và thủ tục sẽ được phối hợp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, tăng kết nối nhu cầu nguyên liệu, linh kiện, dịch vụ của doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, từng bước phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng tỷ lệ nội địa hóa.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các KCN, trọng tâm là GPMB, giao đất, bảo đảm nguồn vật liệu san lấp và kết nối hạ tầng đầu mối. Các khu vực đủ điều kiện thi công sẽ được ưu tiên triển khai; mặt bằng có đến đâu, tổ chức thi công đến đó, tập trung hoàn thiện giao thông, điện, nước và hệ thống xử lý nước thải để sớm tạo quỹ đất sạch đón nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng thời, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Các dự án được ưu tiên phải có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, sử dụng đất hiệu quả, tạo việc làm chất lượng, đóng góp ngân sách và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Trọng tâm là điện tử, bán dẫn, công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, ô tô và phương tiện xanh, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng sạch.

Quảng Ninh sẽ tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển KCN xanh, KCN thông minh, ứng dụng công nghệ như 5G, IoT trong quản trị và sản xuất. Số hóa dữ liệu quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và tiến độ dự án sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sớm nhận diện điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho doanh nghiệp.

Mục tiêu xuyên suốt là mỗi ha đất KCN tạo ra nhiều giá trị hơn, mỗi đồng vốn đầu tư nhanh chóng chuyển hóa thành năng lực sản xuất, mỗi dự án FDI tăng cường đóng góp về công nghệ và liên kết trong nước, mỗi thủ tục hành chính được giải quyết thuận lợi hơn. Đây không chỉ là giải pháp góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững cho thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn 2026-2030.

- Xin cảm ơn ông!