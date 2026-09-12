Lan tỏa nghĩa tình từ những việc làm vì dân

Không chỉ giữ gìn an ninh, trật tự, Công an thành phố Quảng Ninh còn bền bỉ thực hiện nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa nghĩa tình và bồi đắp mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Ban Phụ nữ Công an thành phố đến thăm hỏi, động viên và chúc mừng "con đỡ đầu" Nguyễn Đức Minh đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Những ngày đầu tháng 9, ngôi nhà nhỏ của Nguyễn Đức Minh (phường Cao Xanh) đón những vị khách thân quen đến thăm. Đó là những cán bộ trong Ban Phụ nữ Công an thành phố Quảng Ninh đến động viên, chúc mừng Minh trước khi em bước vào một chặng đường mới.

Năm nay, Minh vừa trúng tuyển ngành Du lịch - Du lịch và Dịch vụ hàng không, Trường Đại học Hạ Long, và là con đỡ đầu đầu tiên của Phụ nữ Công an Quảng Ninh thi đỗ đại học.

4 năm trước, khi chương trình “Mẹ đỡ đầu” được triển khai, Minh là một trong những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được Ban Phụ nữ Công an Quảng Ninh nhận đỡ đầu. Từ những phần quà trong dịp lễ, tết, đầu năm học đến những lần thăm hỏi, động viên, sự đồng hành ấy đã trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của em. Dù đã hết thời gian hỗ trợ theo chương trình, nhưng trước thềm năm học mới, Ban Phụ nữ Công an thành phố tiếp tục đến thăm, tìm hiểu những khó khăn, nguyện vọng của em để có thể đồng hành trong điều kiện phù hợp.

Em Nguyễn Đức Minh chia sẻ: Trong quá trình học tập, em luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các cô, các mẹ trong lực lượng Công an. Sự quan tâm ấy giúp em có thêm niềm tin và động lực để cố gắng. Khi bước vào môi trường đại học, em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để không phụ sự quan tâm của mọi người.

Một phần quà có thể giúp giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng sự đồng hành trong một chặng đường dài lại có thể tạo nên một điểm tựa. Có lẽ đó cũng là điều làm nên ý nghĩa của chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an thành phố Quảng Ninh) phối hợp với Công ty TNHH tích hợp hệ thống Minh Hoàng và Công ty cổ phần Q-HIM tặng quà học sinh Trường Tiểu học và THCS Điền Xá nhân dịp năm học mới.

Không chỉ Minh, hiện tại, 58 em nhỏ trong toàn thành phố đang được các đơn vị thuộc Công an thành phố Quảng Ninh nhận "đỡ đầu". Trước thềm khai giảng vừa qua, các đơn vị đều đến thăm, trao tặng những phần quà và động viên các em có một năm học mới thuận lợi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Đó là sự quan tâm lâu dài, để những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn hiểu rằng hành trình trưởng thành của mình luôn có những người dõi theo và sẻ chia.

Không chỉ chăm lo cho những con "đỡ đầu", mới đây, trong những ngày đầu tháng 9, tại đảo Thắng Lợi, đặc khu Vân Đồn, Công an tỉnh cũng tổ chức “phiên mua sắm” đặc biệt trước thềm năm học mới. Tại “Gian hàng 0 đồng - Vì bình yên đất mỏ”, các em học sinh được lựa chọn những món đồ mình cần mà không phải trả tiền.

Công an thành phố phối hợp với Bộ CHQS, Ban Chỉ huy BĐBP, Thành Đoàn trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đảo Thắng Lợi, đặc khu Vân Đồn.

260 phần quà được trao cho học sinh trên đảo, cùng 10 chiếc xe đạp và 10 góc học tập dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc ba lô, đồ dùng học tập tưởng như quen thuộc, nhưng với học sinh ở địa bàn đảo xa, được trao đúng thời điểm lại trở thành nguồn động viên thiết thực cho một năm học mới.

Em Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 9A2, Trường TH&THCS Ngọc Vừng, điểm trường Thắng Lợi: Những món quà rất thiết thực, chúng em có thể sử dụng hằng ngày. Đây cũng là động lực để em cố gắng hơn trong năm học mới, phấn đấu đạt kết quả tốt và thực hiện mục tiêu của mình.

Trên đảo Thắng Lợi, hành trình sẻ chia còn đến với những ngư dân đang ngày đêm bám biển. Những phần quà, lời thăm hỏi được gửi tới gia đình chính sách, người có công; 300 lá cờ Tổ quốc cũng được trao tận tay ngư dân.

Ông Phạm Đình Kiệm, Bí thư Chi bộ thôn Thắng Lợi, đặc khu Vân Đồn chia sẻ: Lá cờ mang theo niềm tự hào về Tổ quốc, sẽ tiếp tục tung bay trên bầu trời trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển của ngư dân. Chúng tôi mong rằng mỗi chuyến tàu ra khơi đều đầy ắp tôm cá, để ngư dân làm giàu cho gia đình và cho quê hương.

"Công tác nhân đạo, từ thiện là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa, được Công an thành phố Quảng Ninh duy trì song song với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Không chỉ được đo bằng số tiền hay số phần quà đã trao, quan trọng hơn đó là góp phần tạo thêm những điểm tựa để những người còn nhiều khó khăn có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời xây dựng mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn giữa lực lượng Công an với nhân dân", Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh.