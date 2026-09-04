Hành quân xanh và “Gian hàng 0 đồng - Vì bình yên Đất Mỏ” tại đảo Thắng Lợi

Ngày 4/9, tại đảo Thắng Lợi, đặc khu Vân Đồn, Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Bộ CHQS thành phố, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, Tỉnh Đoàn, UBND đặc khu Vân Đồn và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình Hành quân xanh và “Gian hàng 0 đồng - Vì bình yên Đất Mỏ” năm 2026.

Các lực lượng tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân trên đảo Thắng Lợi.

Những lá cờ Tổ quốc được trao tặng đến từng tàu cá của ngư dân.

Chương trình trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân trên đảo; 260 phần quà, 10 xe đạp, 10 bộ bàn ghế học tập cho học sinh trường TH&THCS Ngọc Vừng (điểm trường Thắng Lợi) và 7 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Đặc biệt, “Gian hàng 0 đồng - Vì bình yên Đất Mỏ” được tổ chức lần này không chỉ đơn thuần trao tặng nhu yếu phẩm, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ yêu thương, thể hiện trách nhiệm xã hội và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Quảng Ninh và các đơn vị đồng hành đối với bà con nhân dân vùng biển đảo.

Các cháu học sinh được nhận quà từ "Gian hàng 0 đồng".

10 xe đạp được trao cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các báo cáo viên của Công an thành phố cũng đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh và giáo viên về phòng, chống ma túy, tội phạm công nghệ cao, sử dụng mạng an toàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Các nội dung tuyên truyền được triển khai trực tiếp, hướng tới nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho học sinh.

Các lực lượng trao tặng quà cho người có công.

Chương trình Hành quân xanh được tổ chức trong không khí toàn quốc vừa kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, mừng Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố và chào năm học mới 2026-2027. Đây là dịp để tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”, trong đó “Gần dân nhất” được thể hiện bằng những phần việc cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế của nhân dân. Đồng thời, đây là một trong những hoạt động thiết thực để làm tốt công tác dân vận, củng cố mối quan hệ quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.