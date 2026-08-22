Hải quan Hoành Mô: Đổi mới từ tư duy kiến tạo và đồng hành

Nhằm thúc đẩy hoạt động XNK, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Chi cục Hải quan Khu vực VIII) không ngừng đổi mới phương thức quản lý, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo đó, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; bố trí công chức có năng lực tại bộ phận trực giải quyết thủ tục; tập trung tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp thực hiện thông quan hàng hóa tại cửa khẩu.

Đơn vị đã triển khai các hoạt động tiếp xúc, thu hút doanh nghiệp, trong đó tập trung vào nhóm doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, thiết bị mỏ, tiếp xúc doanh nghiệp mới, chăm sóc các doanh nghiệp đã và đang làm thủ tục tại cửa khẩu Hoành Mô. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai các đoàn công tác đi tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp để thu hút doanh nghiệp mới, chăm sóc các doanh nghiệp đã làm thủ tục hải quan tại đơn vị.

Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Hoành Mô giải đáp những vướng mắc tại cuộc gặp tiếp xúc và làm việc với các doanh nghiệp chuyên nhập khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị chuyên dùng, tháng 6/2026.

Như trung tuần tháng 6/2026, đơn vị đã tiếp xúc và làm việc với 7 doanh nghiệp chuyên nhập khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị chuyên dùng, với số lượng lớn qua cửa khẩu Hoành Mô, để thực hiện việc nắm bắt thông tin tình hình, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo đề xuất giải pháp, tạo điều kiện thương mại, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục tại hải quan cửa khẩu Hoành Mô.

Trong tháng 8/2026, đơn vị đã thành lập 1 đoàn công tác đi tiếp xúc, làm việc với 11 doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị nhằm chủ động nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, đồng thời gặp gỡ doanh nghiệp mới, vận động về làm thủ tục hải quan tại đơn vị... Đã tiếp nhận 31 vướng mắc về thủ tục hải quan, đã trực tiếp trả lời vướng mắc cho doanh nghiệp, không phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, đại diện Công ty TNHH MTV MOCHI, cho biết: MOCHI hiện hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối lốp xe, phụ tùng ô tô, đồng thời cung cấp các dịch vụ logistics, vận tải, khai báo hải quan, lưu kho và giao nhận hàng hóa. Công ty luôn được sự đồng hành của lực lượng hải quan trong suốt quá trình hoạt động, không chỉ là sự cải cách về thủ tục hành chính, mà còn là sự thay đổi trong tư duy phục vụ doanh nghiệp của lực lượng hải quan trong suốt quá trình hoạt động. Khi thời gian thông quan được rút ngắn, quy trình minh bạch hơn và doanh nghiệp được hướng dẫn kịp thời, giá trị tạo ra không chỉ là chi phí được tiết kiệm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, cạnh tranh tốt hơn và đầu tư nhiều hơn.

XNK hàng hoá qua cửa khẩu Hoành Mô.

Song song với đó, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Duy trì và vận hành hệ thống thông quan tập trung VNACC/VCIS đảm bảo 100% tờ khai được thông quan trên hệ thống; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử 24/7, kết nối trao đổi thông tin trong cơ chế một cửa quốc gia. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Hải quan cửa khẩu trên bảng tin tại trụ sở đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ hải quan; thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh theo đúng quy định.

Với những cố gắng đó, từ đầu năm 2026 đến ngày 19/8/2026, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã thu hút 165 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó có 110 doanh nghiệp mới; kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn đơn vị quản lý đạt trên 78,65 triệu USD; thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, nộp NSNN đạt trên 125,7 tỷ đồng.

Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô Nguyễn Hồng Lâm cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan tại Hải quan cửa khẩu Hoành Mô theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, kịp thời và hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đảm bảo giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Xây dựng mối quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.