Hải quan Hòn Gai đồng hành cùng doanh nghiệp

Thời gian qua, Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai (Chi cục Hải quan khu vực VIII) đã chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai làm việc với Công ty TNHH Petrolimex Quảng Ninh về những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trong thực tế làm thủ tục hải quan.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy cải cách hành chính và chuyển đổi số làm động lực, Hải quan Cửa khẩu Cảng Hòn Gai (Hải quan Hòn Gai) hướng tới một môi trường thông quan minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp. Mọi quy trình, thủ tục được công khai, rõ ràng, giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao trải nghiệm khi thực hiện thủ tục hải quan. Đơn vị đã chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Hệ thống VNACCS/VCIS; chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, giải quyết đúng thời hạn, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Hải quan Hòn Gai đã chủ động rà soát, thu thập và nắm bắt thông tin hàng hoá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp truyền thống có hoạt động xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp có số thu lớn, kim ngạch cao và các doanh nghiệp tiềm năng để lựa chọn doanh nghiệp trọng điểm chủ động tiếp xúc, làm việc; đồng thời tích cực triển khai các giải pháp vận động, thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Trong 6 tháng năm 2026, đơn vị đã tiếp xúc tổng cộng 225 doanh nghiệp và dự án, trong đó 88 doanh nghiệp đã mở tờ khai tại Hải quan Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, tổng số tờ khai 31.188 tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu: 4.861 triệu USD, số thu ngân sách nhà nước: 3.167 tỷ đồng. Trong đó có 41 doanh nghiệp là doanh nghiệp mới thu hút, mở 483 tờ khai, kim ngạch 120,5 triệu USD, thuế 158,6 tỷ đồng.

Ông Vũ Quốc Tuấn, Phó phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Petrolimex Quảng Ninh cho biết: Là đơn vị thực hiện 100% hoạt động đăng ký tờ khai và làm thủ tục xuất nhập khẩu xăng dầu tại Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Công ty luôn được sự đồng hành của lực lượng hải quan trong suốt quá trình hoạt động. Từ việc hướng dẫn trực tiếp tại cửa khẩu, hỗ trợ qua điện thoại, email đến việc thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, phổ biến những quy định pháp luật mới về xuất nhập khẩu, mọi vướng mắc của doanh nghiệp đều được giải đáp kịp thời. Nhờ đó, các lô hàng xăng dầu được thông quan nhanh chóng, bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu sản xuất, đời sống và góp phần giữ vững an ninh năng lượng của khu vực.

Bên cạnh việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai đã trực tiếp gặp mặt, trao đổi với các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Đông Mai, Khu công nghiệp Amata Sông Khoai và các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để nắm bắt nhu cầu, định hướng hoạt động xuất nhập khẩu và chủ động hỗ trợ ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư... Đã có 3 doanh nghiệp thuộc 3 dự án làm thủ tục tại Hải quan Hòn Gai, đăng ký 160 tờ khai, kim ngạch là 14 triệu USD, số thuế gần 9 tỷ đồng.

Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thông quan.

Song song với công tác hỗ trợ trực tiếp, đơn vị đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề với các doanh nghiệp có hoạt động chuyển tải hàng hóa xuất nhập khẩu. Đây là diễn đàn để cơ quan Hải quan lắng nghe chia sẻ của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc; đồng thời tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách pháp luật mới, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ và xây dựng mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng thực chất, hiệu quả.

Theo đó, 6 tháng năm 2026, Hải quan Hòn Gai đã làm thủ tục cho 642 doanh nghiệp với 63.172 tờ khai, kim ngạch đạt 8.293,26 triệu USD; tăng 27,38% về doanh nghiệp, tăng 51,31% về tờ khai, tăng 34,74% về kim ngạch cùng kỳ năm trước; thu NSNN đạt trên 3.281 tỷ đồng.

Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai Phạm Văn Hanh khẳng định: Với Hải quan Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là thước đo chất lượng phục vụ. Mục tiêu không dừng ở việc rút ngắn thời gian thông quan mà còn là đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. Theo đó, đơn vị phân công lãnh đạo và công chức theo dõi từng nhóm doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp kinh doanh cảng và các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm hàng hóa được lưu thông nhanh chóng, thuận lợi. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hải quan. Song song với đó là nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về hải quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.