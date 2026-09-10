Dân vận khéo ở Hải quan Quảng Ninh

Xác định phong trào dân vận khéo là nội dung xuyên suốt, đóng vai trò quan trọng trong các mặt công tác, Chi cục Hải quan khu vực VIII (gọi tắt Hải quan Quảng Ninh) thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến bà con nhân dân vùng biên giới, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chính trị được giao.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân vận, Hải quan Quảng Ninh đã triển khai nhiều chương trình, mô hình dân vận khéo trong vận động người dân, doanh nghiệp với định hướng sâu sát cơ sở và gần dân, sát dân; gắn phong trào thi đua “dân vận khéo” với các phong trào thi đua triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo 3 mục tiêu: Vận động và thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố; Vận động người dân, doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật về hải quan; Vận động nhân dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm.

Đại diện lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Hoành Mô truyền đạt các nội dung tuyên truyền về phòng chống buôn lậu cho người dân xã Hoành Mô, tháng 4/2026.

Hải quan cửa khẩu Hoành Mô là một trong những điểm sáng của Hải quan Quảng Ninh trong công tác vận động nhân dân không tiếp tay cho buôn lậu, phối hợp tốt với hải quan và các đơn vị chức năng trên địa bàn. Đơn vị đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, cũng như đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, không tham gia hoặc tiếp tay cho việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ông Đoàn Thế Thăng, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Hoành Mô, cho biết: Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động đã mang lại hiệu quả tích cực. Người dân đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Quần chúng nhân dân còn tham gia cung cấp nhiều nguồn tin quý giá cho lực lượng chức năng trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo xử lý kịp thời những vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Mới đây nhất, trung tuần tháng 8/2026, Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị kết nối phát triển đại lý hải quan và logistics - thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Quảng Ninh. Hiện trên địa bàn thành phố có 73 doanh nghiệp đại lý làm thủ tục hải quan và 152 nhân viên đại lý được cấp mã số. Hoạt động dịch vụ đại lý có bước phát triển tích cực.

Từ tháng 7/2024 đến nay, đơn vị đã tổ chức 25 hội nghị, buổi gặp mặt, đối thoại, tham vấn, tập huấn và các hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp; tập trung phổ biến chính sách, hướng dẫn thủ tục, giải đáp vướng mắc, đồng thời kết nối doanh nghiệp xuất nhập khẩu với doanh nghiệp logistics, cảng, kho bãi và đại lý hải quan.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII phát biểu tại hội nghị kết nối phát triển đại lý hải quan và logistics - thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Nga

Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh cũng tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan thông qua Chương trình hành động đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, vai trò của người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả, bố trí phân công nhiệm vụ chuyên sâu, chuyên trách theo hướng "bám việc, bám cơ sở"; triển khai hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo đột phá trong cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, với việc triển khai quyết liệt trên tất cả 6 nội dung về cải cách hành chính, trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính về hải quan để đảm bảo mục tiêu "4 giảm và 4 tăng"; tăng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hải quan, tăng cường thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Đơn vị cũng quyết liệt thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới các mô hình đối thoại doanh nghiệp. Trong 10 năm trở lại đây đơn vị đã tổ chức 255 hội nghị, đoàn công tác của lãnh đạo hải quan các cấp trực tiếp đến trụ sở doanh nghiệp; tranh thủ chỉ đạo của cấp trên giải quyết triệt để gần 1.200 vướng mắc của doanh nghiệp, đẩy mạnh việc hỗ trợ, giải đáp vướng mắc qua điện thoại, fanpage, email với hàng chục ngàn lượt giải đáp, hướng dẫn...

Công tác dân vận gắn với cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, chuyển đổi số được thực hiện hiệu quả, sáng tạo đã góp phần tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp tham gia XNK. Số lượt doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn đều tăng qua các năm: Năm 2022 là 1.515 doanh nghiệp; năm 2023 là 1.857 doanh nghiệp; năm 2024 là 2.312 doanh nghiệp; năm 2025 là 2.788 doanh nghiệp.

xTrong 10 năm qua, đã có trên 30 mô hình dân vận khéo đạt mô hình cấp Cục, 6 mô hình đạt mô hình cấp thành phố; 2 mô hình đạt mô hình điển hình về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp Cục, 1 mô hình đạt mô hình điển hình về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp thành phố.