Hăng say lao động, dựng xây thành phố mới

Trong ngày đầu tiên Quảng Ninh với vị thế thành phố, những công trường, nhà máy, xí nghiệp vẫn rộn ràng tiếng máy và khí thế lao động. Không có khoảng lặng trong sản xuất, ở mỗi dự án, mỗi dây chuyền, mỗi phần việc, người lao động đang góp sức bằng sự miệt mài và tinh thần trách nhiệm. Từ những công trình đang vươn cao đến những chuyến hàng nối dài, nhịp lao động hôm nay đang tạo nên diện mạo thành phố mới và đó cũng là cách thiết thực nhất để chung sức dựng xây Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, hiện đại và phát triển.



Rộn ràng nhịp máy trên những công trình mới



Trên công trường thi công công trình cầu vượt Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh ngày 1/9/2026.

Sáng 1/9, trên những công trường xây dựng, sắc cờ đỏ sao vàng nổi bật trong nắng sớm. Tiếng máy nổ giòn, những chuyến xe chở vật liệu nối nhau vào công trường; máy xúc, máy ủi, cần cẩu liên tục vận hành. Giữa ngày vui lớn của quê hương, những người thợ vẫn miệt mài với công việc thường nhật, đón dấu mốc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố theo cách giản dị và thiết thực nhất bằng những ca làm việc khẩn trương, bằng từng phần việc cụ thể và quyết tâm đưa các công trình về đích đúng tiến độ.

Ở những công trình động lực, không khí ngày đặc biệt vì thế không chỉ được cảm nhận qua sắc cờ hoa, mà còn hiện hữu trong từng chuyển động của công trường. Mỗi mét đường được hoàn thành, mỗi hạng mục được đẩy nhanh thêm một bước là thêm một phần nền móng cho diện mạo thành phố mới. Phía sau những công trình đang hình thành là sự bền bỉ của người lao động và khát vọng góp sức dựng xây quê hương trong chặng đường phát triển mới.

Trên công trường Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, không khí thi công những ngày đầu tháng 9 càng thêm khẩn trương. Xác định đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, các đơn vị thi công huy động hàng trăm phương tiện, máy móc và nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt. Tinh thần thi đua “vượt nắng, thắng mưa” được lan tỏa trên công trường, cùng mục tiêu giữ vững tiến độ, nâng cao chất lượng từng hạng mục, để mỗi ngày thi công hôm nay góp thêm một bước tiến cho thành phố.

Anh Vương Văn Hoài, công nhân tham gia thi công Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh bày tỏ phấn khởi trước dấu mốc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố và quyết tâm lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ.

Giữa công trường ngổn ngang máy móc, vật liệu, từng phần việc vẫn được triển khai nối tiếp trong không khí khẩn trương. Với dự án có quy mô lớn và ý nghĩa quan trọng, mỗi hạng mục hoàn thành không chỉ thêm một bước tiến về tiến độ, mà còn góp phần hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, tăng cường kết nối Quảng Ninh với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Từ đó, những hành lang phát triển mới có thêm điều kiện mở rộng, tạo nền tảng cho các chuỗi liên kết kinh tế trong tương lai.

Với những người trực tiếp có mặt trên công trường, những mục tiêu lớn ấy được tạo nên từ từng phần việc cụ thể. Anh Ngô Văn Thuận, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng Dự án, cho biết: "Dự án được xác định là công trình trọng điểm, có mức độ ưu tiên cao. Vì vậy, các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công, duy trì công việc liên tục cả ngày nghỉ, ngày lễ; phấn đấu đưa từng hạng mục hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn".

Dự án đường ven sông duy trì tổ chức thi công nhiều hạng mục xuyên kỳ nghỉ lễ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ngày đầu tiên Quảng Ninh bước vào vị thế thành phố cũng là một ngày làm việc đặc biệt với những người thợ trên công trường. Anh Vương Văn Hoài, phường Đông Mai, công nhân tham gia thi công Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, chia sẻ: “Là người con Quảng Ninh, hôm nay được trực tiếp góp sức thi công công trình đúng vào thời khắc quê hương trở thành thành phố, tôi rất vui và tự hào. Niềm vui ấy tiếp thêm động lực để tôi cùng anh em công nhân hăng say lao động, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn; góp sức xây dựng quê hương ngày càng hiện đại, văn minh”.

Trong ngày đặc biệt của Quảng Ninh, chính những giờ làm việc miệt mài ấy đang góp thêm một dấu ấn thiết thực cho hành trình dựng xây thành phố mới.

Khí thế rộn ràng hoàn thiện các hạng mục trong Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh sáng ngày 1/9/2026.

Không chỉ trên tuyến đường sắt tốc độ cao, nhiều công trình, dự án động lực khác cũng đang tăng tốc trong ngày đầu Quảng Ninh trở thành thành phố. Từ những tuyến giao thông mở rộng không gian đô thị đến các dự án hạ tầng kết nối vùng, mỗi công trường đều mang một nhịp làm việc riêng nhưng cùng chung mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, tạo thêm dư địa cho phát triển.

Tại Dự án đường ven sông, giữa điều kiện thời tiết mùa mưa còn nhiều khó khăn, các nhà thầu vẫn tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công nhiều hạng mục nhằm bám sát kế hoạch. Đến nay, công tác thảm nhựa mặt đường đã đạt khoảng 50% chiều dài tuyến; dự án phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hình thành một trục không gian phát triển mới ở khu vực phía Tây thành phố Quảng Ninh.

Trên công trường, những lớp cấp phối đá dăm đang từng bước được hoàn thiện. Máy móc liên tục vận hành; các phần việc được tổ chức nối tiếp, tạo thành một guồng thi công khẩn trương. Anh Bùi Văn Doanh, Công ty TNHH Đồng Thuận Hà, Chỉ huy trưởng công trường, cho biết: Đơn vị đang tập trung tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực để tăng tốc thi công, bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Với những người trực tiếp làm việc tại đây, góp sức hoàn thành công trình trong thời điểm Quảng Ninh bước sang một chặng đường mới cũng là cách thiết thực để chào mừng ngày vui của thành phố.

Nhà thầu huy động phương tiện máy móc, nhân lực thi công thảm nhựa mặt đường Dự án đường ven sông (đoạn từ đường 338 đến khu vực Đông Triều).

Những con đường hôm nay có thể vẫn còn dang dở, tuyến đường sắt mới đang ở những bước khởi đầu, nhưng trên từng công trường, một diện mạo mới đang dần được tạo nên từ những phần việc cụ thể. Tiếng máy, nhịp xe, những ca làm việc nối tiếp nhau trong ngày 1/9 không chỉ ghi dấu khí thế lao động của một ngày đặc biệt, mà còn cho thấy sức sống của thành phố mới đang được tạo dựng từ chính những công trình hôm nay.

Ngày đầu thành phố mới vì thế không chỉ có cờ hoa và niềm vui. Trong tiếng máy không ngừng nghỉ trên những công trình động lực, thành phố còn đang bắt đầu một nhịp phát triển mới – khẩn trương, mạnh mẽ và được tạo nên từ sức lao động của những con người đang có mặt trên công trường.

Công nhân Công ty Than Hà Lầm thi đua lao động chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố. Ảnh: Đơn vị cung cấp.



Hòa trong khí thế thi đua chào mừng Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, các đơn vị ngành Than duy trì nhịp sản xuất khẩn trương, an toàn. Từ những đường lò sâu, khai trường đến nhà máy, phân xưởng, tiếng máy vẫn đều đặn vang lên, từng ca sản xuất được nối tiếp, từng tấn than được đưa lên mặt bằng. Với người thợ mỏ, thi đua lao động trong ngày đặc biệt này không chỉ là hoàn thành sản lượng, mà còn là góp sức xây dựng thành phố Quảng Ninh xanh, hiện đại, phát triển bền vững thông qua làm chủ công nghệ, bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và giảm tác động đến môi trường.

Ông Bùi Thanh Đoàn, Phó Giám đốc Công ty CP Than Hà Lầm, khẳng định: “Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố là niềm vui và niềm tự hào đối với mỗi người dân, trong đó có những người thợ mỏ. Với Than Hà Lầm, chúng tôi xác định niềm vui ấy càng phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong sản xuất. Công ty tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại, giảm sức lao động trực tiếp, nâng cao năng suất và đặc biệt là bảo đảm an toàn cho người lao động. Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và sản xuất, kết nối dữ liệu giữa các khâu để kiểm soát tốt hơn tiến độ, năng suất, an toàn và hiệu quả khai thác. Trong chặng đường phát triển mới của thành phố Quảng Ninh, Than Hà Lầm sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, sản xuất hiệu quả, an toàn, góp phần cùng ngành Than đồng hành với sự phát triển của quê hương".

Dựng xây những giá trị của hạnh phúc



Công nhân gấp rút thi công các hạng mục cuối cùng, quyết tâm hoàn thiện cơ bản công trình Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Đức trước ngày 3/9.

Dấu mốc 1/9/2026 mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của Quảng Ninh. Nhưng sức mạnh của một thành phố không chỉ được đo bằng những tuyến đường rộng, công trình hiện đại hay các khu đô thị mới, mà còn được thể hiện qua những đổi thay thiết thực trong đời sống. Đó là những ngôi trường khang trang hơn, cơ sở y tế tốt hơn, những mái ấm ổn định hơn, việc làm và thu nhập được nâng lên, môi trường sống ngày càng văn minh, thuận tiện.

Bởi vậy, trong những ngày Quảng Ninh chính thức bước vào hành trình mới, khí thế lao động không chỉ hiện diện trên các công trình hạ tầng động lực. Tại những ngôi trường vùng biên, dự án nhà ở xã hội, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp…, từng phần việc vẫn được khẩn trương triển khai. Mỗi công trình mang một mục tiêu riêng, nhưng cùng hướng tới những giá trị cụ thể, thiết thực hơn cho cuộc sống người dân.

Tại xã biên giới Quảng Đức, công trường Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Đức những ngày này vẫn rộn ràng tiếng máy. Ngày khai giảng đang đến gần, hơn 100 công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị được huy động, tranh thủ từng ngày, từng giờ để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Nhà hiệu bộ, nhà đa năng, sân trường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được gấp rút hoàn thiện; các dãy phòng học cơ bản đã hoàn thành, khu nội trú tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Giữa không khí phấn khởi của những ngày đầu tháng 9, những người thợ vẫn bám công trường. Với họ, dấu mốc mới của quê hương được thể hiện bằng những việc làm cụ thể: hoàn thiện từng hạng mục, bảo đảm chất lượng và chạy đua với thời gian để học sinh vùng biên có thể bước vào năm học mới trong một ngôi trường khang trang, đầy đủ hơn.

Anh Lê Minh Chiến, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty TNHH Thương mại Thành Linh, cho biết: "Dấu mốc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố tiếp thêm khí thế để cán bộ, công nhân trên công trường nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Hiện công trường duy trì hơn 100 công nhân cùng máy móc, thiết bị, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đơn vị phấn đấu bàn giao trường cho nhà trường vào ngày 3/9 để kịp chuẩn bị cho năm học mới và cơ bản hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 5/9".

Ở nơi địa đầu, từng ngày công trường tiến thêm một bước cũng đồng nghĩa với ngày những phòng học, khu nội trú và các công trình phục vụ học tập đến gần hơn với thầy, trò. Một hạng mục hoàn thành, một không gian được đưa vào sử dụng sớm không chỉ là kết quả của tiến độ thi công, mà còn là một phần của diện mạo mới đang dần hiện hữu trong cuộc sống người dân.

Rộn ràng công trường thi công Dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh nhìn từ trên cao.

Nếu ở vùng cao biên giới, những người thợ đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thiện ngôi trường trước ngày khai giảng, thì tại các dự án nhà ở xã hội, nhịp thi công cũng được duy trì khẩn trương.

Tại Dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh, trên diện tích hơn 4.100m², hai khối nhà cao 10 và 18 tầng đang từng bước vươn lên. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hướng tới không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở mà còn hình thành một không gian sống văn minh, xanh, hiện đại, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Trong những ngày nghỉ lễ, chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn duy trì 3 ca, 4 kíp, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị bám công trường. Sáng 1/9, các mũi thi công tiếp tục được triển khai với cường độ cao, từng phần việc nối tiếp nhau, từng hạng mục dần thành hình. Phía sau những tầng nhà đang vươn cao là mục tiêu đưa thêm những căn hộ chất lượng, phù hợp đến gần hơn với người dân, nhất là các nhóm đối tượng có nhu cầu về nhà ở.

Anh Nguyễn Đăng Ninh, Chỉ huy trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng Gicons cho biết, đơn vị xác định đây là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân nên tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ. Hiện công trình đang thi công phần thô tòa nhà 18 tầng; tòa 10 tầng đã hoàn thiện phần thô tầng 1 và chuẩn bị đổ sàn tầng 2. Đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình trong quý IV/2027.

Nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ Dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh.

Từ một ngôi trường vùng biên đến những căn hộ đang dần thành hình, phía sau mỗi công trình là một nhu cầu thiết thực của người dân, một không gian học tập tốt hơn, một mái ấm ổn định hơn, những điều kiện sống ngày càng đầy đủ, văn minh hơn. Bởi vậy, khí thế lao động trong ngày đầu Quảng Ninh bước vào vị thế mới không chỉ nằm ở những cỗ máy đang vận hành hay những hạng mục được hoàn thành. Quan trọng hơn, từ mỗi công trường, nhà máy, xí nghiệp, từng giá trị cụ thể đang được tạo dựng và từng bước đi vào cuộc sống, góp phần làm cho những đổi thay của thành phố trở nên hiện hữu.

Trong dòng chảy ấy, mỗi người lao động đang góp một phần công sức bằng công việc của mình. Người thợ trên công trường, công nhân trong nhà máy, kỹ sư trên các dự án, người lao động trong từng ngành nghề… cùng chung sức tạo nên diện mạo thành phố mới bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ mỗi ngày. Ngày đầu tiên của thành phố vì thế không chỉ được ghi dấu bằng cờ hoa và những khoảnh khắc tự hào, mà còn bằng khí thế lao động đang lan tỏa trên khắp các công trình, nhà máy, xí nghiệp. Từ những việc làm hôm nay, những mục tiêu và khát vọng đang từng bước trở thành hiện thực, mở đầu cho một chặng đường mới – chặng đường xây dựng Quảng Ninh ngày càng hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nơi thành quả phát triển thực sự được lan tỏa và người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.