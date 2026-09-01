Người dân Vùng mỏ háo hức trong ngày vui lịch sử, chung niềm tin hướng tới tương lai

Ngày 1/9, Quảng Ninh đón ngày đầu tiên trong hành trình mới với vị thế là thành phố - một dấu mốc đặc biệt trong niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc của mỗi người dân. Từ miền núi, biên giới đến biển đảo, từ những đô thị sôi động đến những miền quê bình dị, người Quảng Ninh cùng chung một niềm phấn khởi, mong mỏi về một tương lai rộng mở, một thành phố hiện đại, văn minh, giàu đẹp và đáng sống. Dấu mốc hôm nay không chỉ mang đến niềm vui của một vị thế mới, mà còn khơi dậy niềm tin, kỳ vọng và tâm thế sẵn sàng góp sức để những đổi thay của thành phố mới được hiện thực hóa bằng những giá trị thiết thực trong cuộc sống, để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển và cảm nhận trọn vẹn hơn niềm hạnh phúc trên quê hương mình.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026.

Ông Nguyễn Duy Hưng, đảng viên 80 năm tuổi Đảng, phường Cửa Ông: "Thành phố Quảng Ninh sẽ vững bước trên chặng đường mới, giàu đẹp, văn minh và người dân có cuộc sống ngày càng hạnh phúc".

“Được chứng kiến Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố hôm nay, với tôi là niềm vui và tự hào rất lớn. Đây là dấu mốc mà người dân chúng tôi đã mong đợi từ lâu. Càng ý nghĩa hơn khi vừa qua tôi được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và chào mừng Quảng Ninh bước vào một chặng đường phát triển mới.

Tôi đã có nhiều năm gắn bó với Quảng Ninh và chứng kiến những đổi thay từng ngày. Từ diện mạo đô thị, hạ tầng giao thông đến điều kiện sống của người dân đều đã có những bước tiến rõ nét. Những con đường được mở rộng, các khu dân cư ngày càng khang trang, dịch vụ y tế, giáo dục và các chính sách an sinh được quan tâm hơn. Với tôi, đó là những thay đổi thiết thực nhất, bởi sự phát triển cuối cùng phải được đo bằng cuộc sống của người dân.

Vì vậy, Quảng Ninh trở thành thành phố sẽ mở ra một chặng đường mới với yêu cầu phát triển cao hơn. Tôi tin rằng với nền tảng đã tạo dựng được, thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, để mỗi bước tiến của tỉnh đều mang lại những giá trị cụ thể cho nhân dân. Quảng Ninh phát triển đến đâu thì người dân phải được hưởng thành quả đến đó. Song, trong quá trình phát triển, cần giữ được cảnh quan, văn hóa và những giá trị đã làm nên bản sắc của vùng đất mỏ.

Đã 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi thấy rằng mỗi giai đoạn phát triển đều cần sự đồng lòng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Tôi mong đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay luôn giữ được tinh thần tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, hết lòng vì công việc chung và gần dân, sát dân. Làm được như vậy, tôi tin Thành phố Quảng Ninh sẽ vững bước trên chặng đường mới, ngày càng giàu đẹp, văn minh và quan trọng nhất là người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, công chức Văn phòng HĐND, UBND phường Mạo Khê: "Nỗ lực hoàn thiện và nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp."

Với tôi, ngày hôm nay, khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố là một dấu mốc rất đặc biệt, mang đến niềm tự hào và xúc động lớn. Là một người con của quê hương Đệ tứ chiến khu, tôi nhận thức sâu sắc được rằng, thành quả hôm nay là kết tinh của cả một quá trình nỗ lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh qua nhiều thế hệ. Tôi kỳ vọng từ vị thế mới, thành phố Quảng Ninh sẽ có thêm động lực, không gian và nguồn lực để phát triển hiện đại, bền vững; người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều hơn những thành quả của phát triển.

Là một cán bộ của Văn phòng HĐND, UBND phường Mạo Khê được giao nhiệm vụ thường trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tôi ý thức rằng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong từng công việc hằng ngày là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự phát triển của phường Mạo Khê nói riêng và thành phố Quảng Ninh nói chung. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tác phong, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác, minh bạch với tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm. Tôi mong muốn với mỗi hồ sơ được giải quyết tốt, mỗi người dân, doanh nghiệp đến Trung tâm sẽ đều cảm nhận được sự chuyên nghiệp, thân thiện của nền hành chính mới. Đó cũng là cách thiết thực nhất để tôi cùng các đồng nghiệp góp sức xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.

Chị Chu Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô: “Tuổi trẻ biên giới sẽ góp sức xây dựng quê hương Quảng Ninh bình yên, giàu đẹp."

Thật sự hôm nay là một ngày rất vui và đặc biệt với tôi, với bà con các dân tộc ở Hoành Mô. Quảng Ninh trở thành thành phố là niềm tự hào rất lớn, bởi từ một vùng biên giới còn nhiều khó khăn, chúng tôi được chứng kiến quê hương từng bước đổi thay, phát triển và hôm nay bước vào một chặng đường mới với vị thế mới. Tôi tin rằng niềm vui này sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin để mỗi người dân cùng chung sức xây dựng quê hương.

Tôi kỳ vọng thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho miền núi, biên giới, để hạ tầng ngày càng đồng bộ, đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn, thanh niên có thêm cơ hội học tập, lập nghiệp và cống hiến ngay trên quê hương mình. Tôi cũng mong những giá trị văn hóa, tình đoàn kết các dân tộc và tình hữu nghị nơi biên giới tiếp tục được gìn giữ, phát huy.

Ở cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã, tôi thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn. Tôi sẽ cùng cán bộ Mặt trận, đoàn viên, thanh niên bám cơ sở, gần dân, lắng nghe nhân dân; phát huy tinh thần xung kích trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tham gia an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới. Với tôi, được góp sức xây dựng quê hương Hoành Mô nói riêng, thành phố Quảng Ninh nói chung trong chặng đường mới vừa là niềm vui, vừa là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ.

Anh Nguyễn Minh Đang, Trưởng khu Quang Trung 11, phường Uông Bí: "Góp sức xây dựng thành phố hạnh phúc".

Với vị thế của thành phố trẻ, tôi hy vọng Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tạo những đột phá mới. Thế nhưng, ở trong sự phát triển đó, mỗi người dân thành phố sẽ luôn được hạnh phúc, thành phố Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố hạnh phúc. Tôi ý thức rằng để xây dựng thành phố hạnh phúc thì bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ, đầu tư của địa phương thì mỗi khu phố chính là một hạt nhân quan trọng.

Với trách nhiệm của trưởng khu trẻ, tôi sẽ nỗ lực nâng cao trình độ, đổi mới tác phong, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, thường xuyên lắng nghe các ý kiến của nhân dân để đề xuất giải quyết kịp thời, triệt để những vướng mắc từ cơ sở; huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong mỗi hoạt động của khu, phường và thành phố; tập hợp khối đại đoàn kết trong nhân dân. Quan trọng hơn hết, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để thực hiện tốt phương châm gần dân, sát dân và vì dân.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Mỹ Quyên: “Doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng thành phố trong những dự án thiết thực với người dân”

“Là người đứng đầu doanh nghiệp, tôi rất phấn khởi khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Đây là dấu mốc mới, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho địa phương. Tôi tin rằng thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ chế, chính sách, chương trình và dự án được triển khai góp phần cải thiện diện mạo, hạ tầng và chất lượng đô thị của thành phố trẻ.

Tôi kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục có những chính sách thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển và cùng địa phương tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm đến các dự án nhà ở xã hội, bởi khi thành phố phát triển, nhu cầu về nhà ở của người dân, nhất là người lao động, sẽ ngày càng lớn.

Với doanh nghiệp, được tham gia những dự án đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân cũng là một cách đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong triển khai các dự án nhà ở phù hợp, góp phần để người dân có thêm cơ hội tiếp cận nơi ở ổn định, chất lượng. Qua đó cùng xây dựng một đô thị hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững.

Anh Đồng Kim Dương, công nhân Công ty Than Hòn Gai: “Mong thành phố mới phát triển, người lao động được hưởng thành quả”

“Là công nhân gắn bó với ngành Than, tôi rất vui và tự hào khi Quảng Ninh bước sang một chặng đường phát triển mới, trở thành thành phố. Với người thợ mỏ, niềm vui ấy càng có ý nghĩa bởi sự phát triển của quê hương có đóng góp của nhiều thế hệ công nhân ngành Than, từ những người làm việc dưới lòng đất đến trên các khai trường.

Ngành Than đã đồng hành cùng Quảng Ninh trong suốt quá trình phát triển. Tôi mong trong chặng đường mới, ngành Than tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa để giảm sức lao động, nâng cao năng suất, nhưng trước hết vẫn phải bảo đảm an toàn cho công nhân và làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

Với tôi, Quảng Ninh trở thành thành phố không chỉ là một dấu mốc, mà điều quan trọng hơn là người dân, nhất là công nhân lao động, cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống. Tôi mong hạ tầng, môi trường sống ngày càng tốt hơn, đời sống công nhân lao động được ổn định, thu nhập và điều kiện làm việc của công nhân được quan tâm, để chúng tôi càng nỗ lực hơn trong lao động sản xuất và gắn bó lâu dài với đơn vị.

Với bản thân tôi, tự hào về Quảng Ninh không chỉ là được chứng kiến quê hương đổi thay, mà còn là được góp một phần công sức từ chính công việc của mình. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng anh em trong đơn vị giữ vững sản xuất, bảo đảm an toàn và góp sức xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển.”

Bà Nguyễn Thị Thu, khu phố Tràng Sơn, Đặc khu Cô Tô: “Cuộc sống trên đảo sẽ ngày càng thuận lợi, bà con yên tâm làm ăn, gắn bó với đảo”

“Ngày hôm nay với tôi là một ngày rất vui. Người dân Đặc khu Cô Tô chúng tôi ai cũng phấn khởi khi quê hương mình trở thành một phần của thành phố Quảng Ninh. Thành phố có cả đất liền, biển và đảo, trong đó có Cô Tô, nên chúng tôi thấy rất tự hào.

Là người dân trên đảo, chúng tôi chỉ mong cuộc sống từ nay thuận lợi hơn. Đường sá, tàu thuyền đi lại thuận tiện, điện, nước, mạng điện thoại ổn định hơn. Hàng hóa từ đất liền ra đảo được vận chuyển thuận lợi hơn, chi phí giảm thì bà con buôn bán, làm ăn cũng đỡ vất vả. Gia đình có người đau ốm hay có việc phải vào đất liền mà đi lại thuận tiện thì cũng yên tâm hơn. Bà con cũng mong trên đảo có thêm việc làm, có thêm cách làm ăn để thu nhập ổn định, yên tâm bám biển, bám đảo.

Cô Tô mình đẹp nhờ biển xanh, đảo xanh, không khí trong lành. Vì thế, nếu phát triển thêm kinh tế, làm thêm các công trình, dự án thì chúng tôi mong vẫn giữ được cảnh quan và môi trường của đảo. Người dân chúng tôi cũng sẽ cùng nhau giữ gìn môi trường, giữ gìn quê hương và góp sức bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.”

Chị Hoàng Thị Mai, thôn Đồng Đình, xã Tiên Yên: "Phát huy dòng chảy văn hoá trong thành phố trẻ".

Hôm nay là một ngày thật sự ý nghĩa đối với tôi và người dân Quảng Ninh. Đây không chỉ là một ngày mang ý nghĩa lịch sử cho chặng đường phát triển mới của Quảng Ninh, mà còn khẳng định chặng đường tự hào với nhiều thành tựu của vùng mỏ thân yêu.

Tôi hi vọng rằng thành phố trẻ Quảng Ninh sẽ không ngừng phát triển, trở nên giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Trong đó, hạ tầng các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ, bản sắc văn hóa được gìn giữ, phát huy; đời sống nhân dân được nâng cao; người dân có điều kiện phát triển toàn diện; an ninh, trật tự được bảo đảm. Đặc biệt, tôi cũng mong muốn thành phố sẽ quan tâm, nghiên cứu, đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phong tục, tập quán, văn hoá dân tộc, qua đó không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp, mà còn gìn giữ dòng chảy văn hóa trong sự phát triển hiện đại của thành phố trẻ, góp phần xây dựng thành phố của những di sản.