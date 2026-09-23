Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người lao động

Cùng với mở rộng không gian đô thị, phát triển hạ tầng, Quảng Ninh xác định phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là giải pháp quan trọng bảo đảm an sinh. Hiện nay, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH trên cả nước đến năm 2030.

Dự án NƠXH đồi Ngân hàng (phường Hạ Long) đã hoàn thành và bàn giao cho người dân sử dụng.

Hiện trên địa bàn thành phố có 18 dự án NƠXH đã và đang được triển khai; trong đó, 3 dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác với tổng số hơn 2.300 căn hộ, gồm: NƠXH đồi Ngân hàng (phường Hạ Long); NƠXH phục vụ công nhân, người lao động tại KCN Đông Mai và KCN Sông Khoai. Cùng với đó, 15 dự án đang triển khai, dự kiến cung cấp 18.507 căn hộ.

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 3.878 căn NƠXH, cao hơn 1.108 căn so với chỉ tiêu 2.770 căn được Trung ương giao. Mục tiêu này thể hiện quyết tâm của Quảng Ninh trong việc tạo lập chỗ ở ổn định cho người lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách; đồng thời góp phần thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch phát triển NƠXH giai đoạn 2026-2030, dự kiến tiếp tục triển khai tại 35 trong 49 vị trí đã xác định, với khoảng 37.609 căn. Thành phố đang rà soát, bổ sung vị trí phù hợp vào quy hoạch; bảo đảm quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại; đẩy nhanh GPMB, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ thủ tục để các dự án sớm triển khai.

Từ quỹ đất được chuẩn bị, nhiều dự án mới đang được đầu tư. Tại phường Cao Xanh, dự án NƠXH ở ô đất AOM72 được khởi công cuối tháng 8/2026, gồm 3 tòa chung cư cao 25 tầng, cung cấp 1.493 căn NƠXH và 39 căn nhà ở thương mại liền kề, bổ sung nguồn cung cho khu vực đô thị trung tâm.

Phối cảnh dự án NƠXH tại ô đất AOM72 (phường Cao Xanh) được khởi công cuối tháng 8/2026.

Tại phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ, dự án NƠXH tại ô đất II-OM21 có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, diện tích khoảng 2,96ha. Dự án gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng, cung cấp 1.128 căn NƠXH và 48 căn nhà ở thương mại liền kề, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.252 người.

Tại đặc khu Vân Đồn, dự án NƠXH ở lô D, khu đô thị mới Ao Tiên, đã được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 1.242 tỷ đồng. Dự án gồm 938 căn NƠXH và 234 căn nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động khi Vân Đồn đẩy mạnh phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch.

Cùng với các dự án mới, những công trình tại Cao Xanh, Hà Lầm, Bãi Cháy, Việt Hưng, Đông Mai tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều dự án nằm gần KCN, trung tâm dịch vụ và giao thông. Qua đó, NƠXH không chỉ tạo chỗ ở, mà còn góp phần hình thành các khu dân cư đồng bộ, thuận lợi cho người dân sinh sống, làm việc lâu dài.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Quảng Ninh là phát triển NƠXH không chỉ dựa vào doanh nghiệp, mà có công cụ tài chính của Nhà nước. Tháng 6/2026, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, quyết định vốn điều lệ 500 tỷ đồng cho Quỹ Nhà ở Quảng Ninh. Quỹ hỗ trợ phát triển NƠXH, nhà cho người thu nhập thấp, đối tượng chính sách và phát triển quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước để cho thuê.

Ngay sau đó, ngày 30/6/2026, dự án NƠXH cho thuê tại phường Uông Bí được khởi công bằng 100% nguồn vốn ngân sách thông qua Quỹ Phát triển nhà ở, quy mô khoảng 150 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 500 người, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Đây là bước đi mới, mở rộng thêm hình thức tiếp cận NƠXH, nhất là đối với những người chưa có khả năng tích lũy để mua nhà.

Thành phố cũng tháo gỡ bài toán vốn cho người mua, thuê mua NƠXH và chủ đầu tư. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Ninh triển khai cho vay ưu đãi, điều chỉnh lãi suất theo quy định. Những tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng hướng dẫn 13 chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, rà soát tiêu chí vay vốn, tạo điều kiện để các dự án NƠXH, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Bước vào giai đoạn mới, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng không gian đô thị, thu hút nhân lực. Nhu cầu về nơi ở phù hợp khả năng chi trả sẽ ngày càng tăng. Phát triển NƠXH không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đô thị, sức cạnh tranh. Với Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tham gia, người dân thụ hưởng, Quảng Ninh đang biến mục tiêu an cư thành động lực phát triển bền vững.