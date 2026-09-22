Xã Đường Hoa: Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) dịp Tết Trung thu năm 2026, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP xã Đường Hoa đã ra quân kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về ATTP.

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Đường Hoa kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh, kẹo, nước giải khát trên địa bàn.

Theo đó, đoàn tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố... nhằm kịp thời phát hiện, truy xuất và thu hồi các sản phẩm không bảo đảm ATTP, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo trên địa bàn, hầu hết các cơ sở đã chấp hành nghiêm quy định về ATTP. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn chưa thực hiện tốt việc bảo quản thực phẩm; giá, kệ bày bán sản phẩm bánh kẹo chưa được vệ sinh sạch sẽ.

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở khắc phục để bảo đảm vệ sinh ATTP trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao.

Trong những ngày tới, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP xã Đường Hoa tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra ATTP, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP nhằm bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, góp phần bảo đảm Tết Trung thu trên địa bàn diễn ra an toàn.