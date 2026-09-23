Những “luồng xanh” nhân ái

Mỗi ngày, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đón hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại. Giữa nhịp giao thương sôi động ấy, những chuyến xe cứu thương chở người bệnh trong tình trạng khẩn cấp luôn được ưu tiên làm thủ tục, nhanh chóng qua biên giới để tiếp cận cơ sở điều trị phù hợp. Đồng hành cùng “luồng xanh”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) quốc tế Móng Cái đã góp phần rút ngắn hành trình cứu chữa, nối dài cơ hội sống cho người bệnh.

Thời gian gần đây, “luồng xanh” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái liên tiếp được kích hoạt. Ngày 11/9/2026, một xe cứu thương được tạo điều kiện làm thủ tục, đưa công dân Trung Quốc về nước cấp cứu. Trước đó, ngày 22/8/2026, chỉ trong vài giờ, Đồn BPCK quốc tế Móng Cái (Việt Nam) đã hai lần phối hợp với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở “luồng xanh”, kịp thời đưa 1 công dân Việt Nam bị điện giật và 1 công dân Trung Quốc bị nhiễm khuẩn qua biên giới điều trị.

Cán bộ Đồn BPCK quốc tế Móng Cái sơ cứu cho du khách Trung Quốc bị ngất tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Mỗi tình huống cấp cứu đều đòi hỏi sự khẩn trương, nhưng không vì thế mà bỏ qua yêu cầu kiểm soát biên giới. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK quốc tế Móng Cái đều khẩn trương xác minh thân nhân người bệnh, kiểm tra phương tiện và các giấy tờ liên quan; đồng thời trao đổi với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và phía Đông Hưng để thống nhất phương án. Lực lượng làm nhiệm vụ được bố trí sẵn sàng, phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình ưu tiên, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi.

Trung tá Tạ Văn Hiến, Chính trị viên phó Đồn BPCK quốc tế Móng Cái, cho biết: “Với những ca cấp cứu, thời gian là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, khi có tình huống, đơn vị chủ động phối hợp với ngành Y tế và lực lượng chức năng hai bên, tạo điều kiện để người bệnh được sang nơi có điều kiện điều trị phù hợp sớm nhất, đồng thời bảo đảm đúng quy định”.

Với vị trí cửa ngõ giao thương giữa Móng Cái và Đông Hưng, việc duy trì “luồng xanh” có ý nghĩa thiết thực đối với các trường hợp cấp cứu xuyên biên giới. Từ cửa khẩu đến các cơ sở y tế ở Đông Hưng chỉ mất khoảng vài chục phút di chuyển. Trong nhiều trường hợp, đây là lựa chọn thuận lợi để người bệnh sớm tiếp cận cơ sở điều trị phù hợp thay vì phải di chuyển quãng đường dài hơn đến các cơ sở chuyên sâu ở khu vực trung tâm Quảng Ninh.

Được triển khai từ năm 2016, mô hình “luồng xanh” cấp cứu xuyên biên giới đến thời điểm này đã hỗ trợ hơn 800 lượt xe cứu thương ưu tiên qua cửa khẩu để đưa người bệnh đi cấp cứu, điều trị. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn BPCK quốc tế Móng Cái đã phối hợp xử lý 58 lượt xe cứu thương, trong đó có 40 xe đưa công dân Trung Quốc về nước. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trực tiếp sơ cứu cho 2 hành khách gặp vấn đề về sức khỏe ngay tại khu vực cửa khẩu.

Đằng sau mỗi chuyến xe được lưu thông nhanh chóng là sự phối hợp giữa nhiều lực lượng. Trong đó, Đồn BPCK quốc tế Móng Cái giữ vai trò quan trọng trong tiếp nhận thông tin, kiểm tra thủ tục, điều tiết phương tiện và kết nối với lực lượng phía bạn. Yêu cầu đặt ra là vừa phải bảo đảm chặt chẽ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, giữ vững an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu, vừa xử lý nhanh nhất những tình huống phát sinh để không làm gián đoạn hành trình cấp cứu.

Từ những tình huống cụ thể, “luồng xanh” đã trở thành một cơ chế phối hợp được duy trì thường xuyên tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Với người bệnh đang trong tình trạng khẩn cấp, mỗi phút được rút ngắn trên hành trình qua cửa khẩu đều có thể thêm một cơ hội được tiếp cận điều trị kịp thời. Đó cũng chính là giá trị thiết thực và ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà “luồng xanh” mang lại. Và trong hành trình ấy, những người lính Biên phòng không chỉ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát biên giới, mà còn trực tiếp góp phần kết nối các lực lượng, tạo điều kiện để những chuyến xe đặc biệt này tiếp tục hành trình qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng được nhanh chóng, thông suốt và an toàn.