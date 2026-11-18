Vinicius Jr lập hat-trick, Brazil thắng đậm Singapore 7-0

Tiền đạo Vinicius Jr ghi ba bàn thắng ngay trong hiệp một, góp công lớn giúp đội tuyển Brazil đánh bại Singapore 7-0 trong trận giao hữu ngày 17/11. Đây là chiến thắng đậm nhất của Brazil dưới thời HLV Carlo Ancelotti kể từ khi ông tiếp quản đội bóng vào tháng 5/2025, đồng thời khép lại lịch thi đấu năm 2026 của đội tuyển từng năm lần vô địch World Cup.

Vinicius Junior của đội tuyển Brazil tranh bóng với Ryhan Stewart của Singapore (phải) trong trận giao hữu giữa Singapore và Brazil tại Singapore, ngày 17/11/2026. Ảnh: AP.

Trên sân vận động quốc gia Singapore, Brazil hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà đang xếp hạng 148 thế giới. HLV Carlo Ancelotti phải theo dõi trận đấu từ khán đài do nhận thẻ đỏ trong thất bại 2-3 trước Nhật Bản ngày 14/11.

Sau khi ghi cả hai bàn cho Brazil ở trận gặp Nhật Bản, Vinicius Jr tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với cú hat-trick chỉ trong 21 phút đầu trận. Khác với hai pha lập công từ những cú sút xa trước Nhật Bản, cả ba bàn thắng lần này của tiền đạo 26 tuổi đều được thực hiện trong vòng cấm.

Phút thứ 9, Vinicius Jr mở tỷ số bằng pha dứt điểm một chạm từ đường chuyền của Bruno Guimaraes. Không lâu sau, tiền đạo Real Madrid nhân đôi cách biệt với pha kết thúc tương tự sau đường kiến tạo của Endrick.

Đến phút 21, Vinicius Jr hoàn tất cú hat-trick bằng cú sút vào khung thành bỏ trống từ cự ly gần, sau tình huống xử lý của Estevao. Trước khi hiệp một khép lại, Endrick ghi thêm bàn thắng, giúp Brazil dẫn trước 4-0.

Sang hiệp hai, Estevao nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 51. Rayan ghi bàn thứ sáu cho Brazil ở phút 65, trước khi pha phản lưới nhà của Raoul Suhaimi ấn định chiến thắng 7-0 cho đội khách.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Brazil đối đầu Singapore. Chiến thắng cách biệt bảy bàn không chỉ giúp Brazil khép lại năm 2026 với kết quả tích cực mà còn đánh dấu trận thắng đậm nhất của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Ancelotti.