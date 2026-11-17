David Beckham khởi kiện hãng mỹ phẩm vì nước hoa bị bán giá rẻ

Công ty của cựu danh thủ bóng đá David Beckham đang yêu cầu bồi thường ít nhất 41 triệu USD trong vụ kiện Tập đoàn mỹ phẩm Coty của Đức, sau khi các sản phẩm nước hoa mang thương hiệu David Beckham được phát hiện bày bán tại cửa hàng giảm giá và trạm xăng. Công ty của Beckham cho rằng việc phân phối sản phẩm theo cách này làm tổn hại hình ảnh thương hiệu vốn được định vị ở phân khúc cao cấp.

Cựu danh thủ bóng đá David Beckham.

Công ty DB Ventures của Beckham đã đệ đơn kiện Coty lên Tòa án Tối cao bang New York (Mỹ), cáo buộc Tập đoàn vi phạm thỏa thuận cấp phép thương hiệu. Coty hiện sản xuất và phân phối nhiều dòng nước hoa cùng sản phẩm chăm sóc cá nhân mang tên Beckham, trong đó có Classic, Instinct, Intimately và Exquisite Leather.

Theo đơn kiện, thương hiệu David Beckham nổi tiếng toàn cầu gắn liền với sự tinh tế và chất lượng cao, còn các sản phẩm mang tên ông được định vị là biểu tượng của phong cách sống sang trọng thường ngày. Tuy nhiên, DB Ventures cáo buộc các sản phẩm nước hoa đã xuất hiện trong những giỏ hàng giảm giá tại trạm xăng và được bán tại chuỗi cửa hàng bình dân Poundland của Anh. Công ty cho rằng cách phân phối này khiến sản phẩm bị bán với mức giá rất thấp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

DB Ventures yêu cầu Coty bồi thường ít nhất 41 triệu USD với cáo buộc vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép sử dụng thương hiệu.

Về phía Coty, Tập đoàn đã đề nghị tòa án bác bỏ vụ kiện được đệ trình từ tháng 4, với lập luận rằng tòa án New York không có thẩm quyền xét xử tranh chấp này. Coty cũng cáo buộc DB Ventures sử dụng vụ kiện nhằm tạo cơ sở để chấm dứt hợp đồng cấp phép trước thời hạn, qua đó chuyển các hợp đồng liên quan đến thương hiệu Beckham sang một doanh nghiệp khác là Interparfums.

Tính đến ngày 17/11, cả Coty và DB Ventures đều chưa phản hồi ngay các đề nghị bình luận từ hãng tin AP.

David Beckham từng thi đấu cho Manchester United và Real Madrid, đồng thời giữ băng đội trưởng đội tuyển bóng đá nam Anh. Sau khi giải nghệ, ông phát triển sự nghiệp kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thời trang, mỹ phẩm và bóng đá. Hiện ông là một trong những đồng sở hữu câu lạc bộ Inter Miami tại Mỹ.

Năm 2025, Beckham được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ, chính thức mang danh xưng Sir David Beckham.

Bên cạnh sự nghiệp thể thao và kinh doanh, Beckham còn là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Vợ ông, Victoria Beckham, từng là thành viên nhóm nhạc Spice Girls trước khi trở thành nhà thiết kế thời trang. Hai người có 4 con.

Theo danh sách những người giàu nhất do báo The Sunday Times công bố hồi đầu năm 2026, tổng tài sản của vợ chồng Beckham ước tính gần 1,2 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 1,58 tỷ USD.