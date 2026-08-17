Tăng tốc đường tỉnh 330

Là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối các địa bàn miền núi của Quảng Ninh, dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 330 đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, các đơn vị chủ động điều chỉnh phương án thi công, tăng cường nhân lực, máy móc, tranh thủ thời gian thuận lợi để vừa bảo đảm an toàn, chất lượng công trình, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công.

Nhà thầu tổ chức 2 mũi thi công nắn cua đường tỉnh 330 tại thôn Bình Minh, xã Ba Chẽ.

Tại khu vực thi công nắn cua ở thôn Bình Minh, xã Ba Chẽ, những ngày mưa, thay vì để máy móc chờ thời tiết, nhà thầu bố trí nhân lực thường xuyên khơi thông dòng chảy, xử lý mặt bằng, tạo điều kiện để các mũi thi công có thể triển khai ngay khi thời tiết thuận lợi. Đây là một trong những vị trí có khối lượng đào đất lớn nhất trên tuyến, khoảng 140.000m³.

Theo anh Vũ Bá Huy, Chỉ huy công trường, Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật, trong 2 tháng qua, khu vực dự án có mưa nhiều, số ngày có mưa chiếm khoảng một nửa. Để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ, nhà thầu duy trì nhân lực, máy móc thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng tổ chức thi công ngay khi điều kiện thời tiết bảo đảm. Những ngày nắng, đơn vị tăng ca, tổ chức thêm ca đêm để bù sản lượng. Nhờ cách làm này, tại vị trí đào sâu nói trên, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 70.000m³ trong tổng số 140.000m³ đất đá, từng bước tạo mặt bằng để cân bằng khối lượng đào, đắp giữa các vị trí. Việc chủ động thoát nước, khơi thông dòng chảy trong thời gian mưa cũng đang được triển khai tại các mũi thi công nền đường trên toàn tuyến.

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà thầu tăng ca để đảm bảo tiến độ dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 330 có chiều dài gần 21km, tổng mức đầu tư trên 980 tỷ đồng, đi qua địa bàn hai xã Ba Chẽ và Kỳ Thượng. Dự án gồm gần 9,5km tuyến đường xây dựng mới để nắn cua, hạ dốc, phần còn lại cải tạo, mở rộng tuyến hiện hữu. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được nâng cấp từ đường cấp V miền núi, quy mô 2 làn xe, lên đường cấp III miền núi với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Trong quá trình triển khai, các hạng mục được ưu tiên thi công nhằm hạn chế tác động của thời tiết đến toàn dự án. Đến nay, hệ thống kè taluy âm dọc sông Ba Chẽ và các cống thoát nước qua đường cơ bản hoàn thành. Khối lượng đào, đắp nền đường tại phạm vi tuyến cải tạo, mở rộng đạt 55,31%; tại phạm vi tuyến xây dựng mới đạt 33,29%. Các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường, các cầu lớn và hệ thống thoát nước trên tuyến.

Anh Nguyễn Văn Chiến, Giám sát trưởng dự án, Ban Quản lý dự án Khu vực II, cho biết: Chủ đầu tư đang phối hợp với hai xã Ba Chẽ và Kỳ Thượng đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, tạo điều kiện để triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Cùng với đó, hơn 20 mũi thi công được tổ chức, trong đó có 3 mũi thi công cầu lớn, các mũi còn lại tập trung đào đắp nền đường và lắp đặt các cấu kiện cống lớn. Với việc tổ chức nhiều mũi thi công, tận dụng tối đa thời gian thời tiết thuận lợi, dự án phấn đấu đến hết tháng 9 hoàn thành khoảng 60% khối lượng đào, đắp nền đường.

Đến nay, việc thi công kè dọc tuyến sông Ba Chẽ đã hoàn thành, nhà thầu đang tổ chức đắp đất nền đường.

Đến nay, tổng khối lượng thi công dự án đạt gần 18%, giải ngân đạt gần 15% giá trị hợp đồng xây lắp. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong quý II/2027. Khi hoàn thành, đường tỉnh 330 sẽ tạo thêm một tuyến kết nối quan trọng trong mạng lưới giao thông khu vực miền núi của Quảng Ninh, đồng bộ với đường tỉnh 342, đồng thời tăng cường kết nối giữa các địa bàn Ba Chẽ, Kỳ Thượng với các khu vực khác trong tỉnh và tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, việc hoàn thiện tuyến đường còn mở rộng khả năng kết nối hàng hóa, dịch vụ và tạo thêm điều kiện khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi.