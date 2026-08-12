Tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công

Đầu tư công luôn được tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Vì vậy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu về kỷ luật tài chính, mà còn là giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thêm nguồn lực cho phát triển bền vững.

Thi công tuyến đường gom trục đường chính khu đô thị Cái Rồng (đặc khu Vân Đồn).

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, Quảng Ninh lựa chọn cách tiếp cận không phải bằng việc tăng chi ngân sách bằng mọi giá, mà bằng quản lý chặt chẽ từng đồng vốn, ưu tiên đầu tư đúng trọng tâm, đúng nhu cầu và đúng thời điểm. Một trong những điểm nổi bật là công tác hoàn thiện thể chế. Trong những tháng đầu năm nay, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 17 nghị quyết và ban hành 7 quyết định quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, tạo hành lang pháp lý để hạn chế khoảng trống dễ phát sinh thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và vốn đầu tư công.

Không dừng ở việc ban hành cơ chế, tỉnh còn yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; kiên quyết khắc phục tình trạng dự án chậm triển khai, chậm giải ngân, kéo dài thời gian thực hiện hoặc phải điều chỉnh nhiều lần. Quan điểm xuyên suốt là ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa lớn; đồng thời rà soát, loại bỏ các dự án kém hiệu quả, chưa thật sự cần thiết để tránh đầu tư dàn trải.

Nhà thầu thi công nút giao tuyến đường kết nối QL4B đến QL18 trên địa bàn xã Tiên Yên.

Ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công không chỉ là tiết giảm chi phí mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Mỗi dự án phải được chuẩn bị kỹ, triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả sau đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quản lý đầu tư công, lãng phí không chỉ là thất thoát tiền vốn mà còn thể hiện ở những dự án chậm tiến độ, vốn bố trí nhưng không giải ngân được, công trình hoàn thành nhưng chậm đưa vào sử dụng hoặc đầu tư không phát huy hiệu quả.

Nhận diện rõ điều đó, Quảng Ninh đang tập trung khắc phục những “điểm nghẽn” ngay từ khâu tổ chức thực hiện. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; thẩm định chặt chẽ chủ trương đầu tư. Sở Tài chính những tháng đầu năm đã thẩm định 17 dự án, cắt giảm gần 1,4 tỷ đồng so với đề xuất ban đầu của đơn vị trình thẩm định và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dừng lập chủ trương đầu tư 2 dự án với sơ bộ tổng mức đầu tư trên 270 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh đã triển khai 53 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, trong đó có 25 cuộc theo kế hoạch và 28 cuộc đột xuất; đã ban hành kết luận 26 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 31,8 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị giảm trừ, loại khỏi giá trị quyết toán trên 9 tỷ đồng. Những con số này cho thấy quyết tâm siết chặt kỷ luật đầu tư công, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ngân sách.

Nhà thầu đang tích cực triển khai thi công cầu Sông Chanh.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thanh tra không chỉ nhằm phát hiện sai phạm để xử lý, mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, từ xa; chấn chỉnh những bất cập trong quản lý đầu tư, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong sử dụng vốn ngân sách.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định chuyển đổi số là một giải pháp quan trọng để tiết kiệm chi phí quản lý. Việc đẩy mạnh hồ sơ điện tử, họp trực tuyến, chữ ký số và xử lý công việc trên môi trường số giúp giảm thời gian, chi phí hành chính, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công.

Thực tiễn cho thấy, phòng, chống lãng phí không phải là cắt giảm đầu tư, mà là đầu tư đúng nơi, đúng lúc, đúng nhu cầu và quản lý hiệu quả trong suốt vòng đời dự án. Khi mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng tiến độ và phát huy hiệu quả, không chỉ nguồn lực của Nhà nước được bảo toàn mà còn tạo thêm dư địa để đầu tư cho những công trình mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Với những giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, tăng cường thanh tra, kiểm tra đến đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng nền quản trị đầu tư công hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Đây cũng là nền tảng quan trọng để mỗi đồng vốn ngân sách thực sự trở thành “vốn mồi” cho phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.