Khẩn trương hoàn thiện tổ chức hội quần chúng, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả

Chiều 29/7, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhằm đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng lãnh đạo 10 hội quần chúng.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

7 tháng năm 2026, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết hội viên và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các hội chủ động triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức theo đúng lộ trình; rà soát tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, xây dựng quy chế hoạt động, từng bước kiện toàn tổ chức hội cấp xã, bảo đảm hoạt động thông suốt sau sắp xếp. Việc đưa các hội trực thuộc MTTQ tỉnh bước đầu đã tạo đầu mối thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều phối, tăng cường phối hợp, kết nối và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là đối với các hội có chức năng tương đồng.

Song song với quá trình kiện toàn tổ chức, các hội duy trì nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực nhân đạo, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khuyến học, văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, khoa học - công nghệ, kinh tế tập thể, đối ngoại nhân dân và bảo đảm an ninh, trật tự. Nhiều đơn vị chủ động đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng chuyển đổi số, AI, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, tiêu biểu: Hội Khuyến học duy trì mạng lưới với trên 470.000 hội viên, chiếm 33,7% dân số, có tổ chức hội tại 51/54 xã, phường; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đẩy mạnh phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đổi mới hoạt động chuyên môn… Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội trong giai đoạn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận những kết quả các hội quần chúng đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới để phát huy hiệu quả vai trò trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Các hội khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nhân sự và các điều kiện bảo đảm hoạt động ở cả cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm mô hình mới vận hành thông suốt, hiệu quả; khắc phục tình trạng tổ chức đã thành lập nhưng hoạt động hình thức hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, các hội chuyển từ tư duy thực hiện nhiệm vụ sang phát huy chức năng, thế mạnh riêng để đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh. Mỗi hội cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng mô hình, sản phẩm đặc trưng gắn với lĩnh vực hoạt động; lấy hiệu quả, tác động thực chất và mức độ hài lòng của hội viên, nhân dân làm thước đo, khắc phục tình trạng dàn trải.

Đồng chí cũng đề nghị các hội chủ động cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, mục tiêu phát triển của tỉnh bằng những chương trình, phần việc phù hợp với chức năng, thế mạnh của từng tổ chức; phát huy vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực được giao, tạo thêm những giá trị thiết thực phục vụ sự phát triển của Quảng Ninh; tiếp tục nâng cao vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình hội viên và nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, phát hiện và kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội.

Các hội cần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến hội viên và các nhóm đối tượng do hội đại diện; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, kịp thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.