Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội

Sáng 30/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội về kết quả công tác 7 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

7 tháng năm 2026, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh đã chủ động bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động và chế độ thông tin, báo cáo; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong nắm bắt, phản ánh, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Chất lượng công tác của đội ngũ cộng tác viên cấp tỉnh từng bước được nâng lên. Các báo cáo định kỳ, đột xuất và thông tin trao đổi ngày càng bảo đảm tính kịp thời, giúp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên cập nhật tư tưởng, dư luận, thông tin xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều thông tin được phản ánh từ sớm, từ cơ sở; giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động đối thoại, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, hạn chế hình thành các điểm nóng, góp phần củng cố sự đồng thuận trong nhân dân.

Đại diện cộng tác viên dư luận xã hội đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận được triển khai đồng bộ. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định; dư luận xã hội diễn biến theo chiều hướng tích cực, đồng thuận cao với các chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương và của tỉnh.

Tại hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội đã trao đổi một số nội dung như: Xây dựng cơ chế xử lý, nắm bắt thông tin, thông tin hai chiều; đưa việc nắm bắt dư luận xã hội là tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng; xử lý dứt điểm những vấn đề người dân quan tâm; thông tin tuyên truyền rộng rãi kết quả xử lý dư luận xã hội…

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh góp phần giúp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, dư luận xã hội diễn biến theo chiều hướng tích cực, đồng thuận cao với các chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương và của tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ rà soát quy chế phát hiện, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội của cộng tác viên để bổ sung trách nhiệm của người tiếp nhận thông tin; nghiên cứu thống nhất nền tảng trao đổi thông tin phù hợp; thường xuyên chủ động định hướng nội dung thông tin đến đội ngũ cộng tác viên phù hợp với thực tế.

Đồng chí đề nghị đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chủ động phát hiện tình hình thông tin, kịp thời phản ánh và mở rộng địa bàn nắm bắt; theo dõi đa dạng các kênh thông tin; phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.