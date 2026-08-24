Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc)

Ngày 24/8, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII được tổ chức với chủ đề “Tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh”. Hội nghị có sự tham dự của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cùng đoàn đại biểu 5 tỉnh, thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Cơ chế hợp tác hành lang kinh tế được hình thành từ năm 2004, đến nay đã trở thành một kênh hợp tác quan trọng giữa các địa phương phía Bắc Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), góp phần thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, phát biểu chào mừng hội nghị.

Tại hội nghị, các bên đã đánh giá kết quả triển khai Biên bản Hội nghị lần thứ XI ký ngày 25/11/2024 tại thành phố Mông Tự, tỉnh Vân Nam. Từ năm 2024 đến nay, hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân được duy trì; hợp tác kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu và logistics tiếp tục được thúc đẩy; nhiều hoạt động hợp tác trong giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp và bảo vệ môi trường được mở rộng.

Đồng chí Lưu Hồng Kiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Bí thư Thành ủy Côn Minh (Trung Quốc), phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Sau 22 năm với 11 kỳ hội nghị, cơ chế hợp tác hành lang kinh tế đã khẳng định hiệu quả, khai thác ngày càng tốt hơn lợi thế của các tuyến kết nối giao thông đường bộ, đường biển, đường hàng không từ Vân Nam qua Lào Cai đến Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; tạo nền tảng thúc đẩy giao lưu hữu nghị, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa các địa phương.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Quảng Ninh đề xuất các bên tiếp tục nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, lấy kết nối giao thông, logistics, thương mại, đầu tư và du lịch làm những động lực quan trọng. Trong đó, đề nghị Vân Nam phối hợp nghiên cứu mở đường bay thẳng hoặc chuyến bay thuê chuyến từ Côn Minh đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; phát huy hiệu quả tuyến cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng để từng bước hình thành trục kết nối đường sắt Hà Khẩu - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái - Đông Hưng.

Đồng chí Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phát biểu tại hội nghị.

Trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, đồng chí đề nghị kết nối doanh nghiệp và thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp Vân Nam đầu tư vào những lĩnh vực tỉnh ưu tiên như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và du lịch dịch vụ chất lượng cao; kết nối Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà - Yên Tử với Côn Minh, Lệ Giang và các điểm đến nổi tiếng của Vân Nam; qua đó hình thành những sản phẩm du lịch liên tỉnh có thương hiệu, có doanh nghiệp hai bên tham gia khai thác thực chất.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, phát biểu tại hội nghị.

Trên tinh thần tăng cường kết nối và hợp tác cùng có lợi, các bên đã thống nhất những nội dung quan trọng trong Biên bản Hội nghị lần thứ XII. Theo đó, 5 tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy kết nối giao thông, trong đó ưu tiên tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng và các công trình kết nối cửa khẩu; nghiên cứu mở các đường bay thẳng, chuyến bay charter giữa Côn Minh, Lệ Giang và Vân Đồn.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm bên lề hội nghị.

Các bên cũng thống nhất đẩy mạnh thương mại, đầu tư, logistics, thương mại điện tử và thương mại số; tăng cường kết nối cảng biển, đường sắt, đường bộ và chuỗi cung ứng; ủng hộ thúc đẩy thí điểm cửa khẩu thông minh, vận tải không người lái qua biên giới tại các cửa khẩu liên quan. Đồng thời mở rộng hợp tác trong kinh tế số, phát triển xanh, năng lượng mới, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính - ngân hàng.

Hội nghị thống nhất Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế lần thứ XIII sẽ được tổ chức tại thành phố Hải Phòng vào năm 2028.