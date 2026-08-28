Hôm nay, Quảng Ninh đón nhận Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh

Sáng nay 28/8, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”. Ảnh Minh Hà

Ngày 24/8/2026, Chủ tịch Quốc hội đã ký Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Để chào mừng sự kiện, vào 9h30’ hôm nay, tỉnh sẽ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sự kiện vinh dự được đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh, các đoàn khách quốc tế về dự.

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện này trên các kênh: VTV1, VTV8, VTV9 và VTVgo. Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cũng truyền hình trực tiếp trên các kênh: QTV1, QTV3, QNR1, QNR2.

Cùng với Lễ công bố, vào lúc 20h10 tối nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” tại Quảng trường 30/10. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTV 8, VTV9 và VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh QTV1, QTV3 và các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Chương trình nghệ thuật dự kiến thu hút khoảng 100.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự trực tiếp, với khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dự kiến tham gia chương trình như: NSND Quang Thọ, Đen, Tùng Dương, Tóc Tiên, Hồ Quỳnh Hương, Rhyder, JiYeon (T-Ara), Phương Ly cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ khác. Chương trình được xây dựng thành 4 chương, khắc họa hành trình phát triển, những giá trị văn hóa và khát vọng vươn lên của đất và người Quảng Ninh.

Chương trình nghệ thuật kéo dài khoảng 120 phút, kết hợp trình diễn drone light, trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, với sự tham gia của hơn 70 tàu du lịch. Các tàu được trang trí hệ thống đèn LED với nhiều màu sắc, tạo hiệu ứng ánh sáng đồng bộ trên mặt nước. Trong không gian kỳ vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, những con tàu du lịch được thắp sáng, hòa cùng âm thanh và ánh sáng tạo nên màn trình diễn mãn nhãn, biến mặt vịnh thành một "bữa tiệc ánh sáng” lung linh, huyền ảo. Những sắc màu rực rỡ nối dài trên mặt nước, khắc họa vẻ đẹp hiện đại, năng động của thành phố mới giữa lòng di sản.

Sau chương trình nghệ thuật và trình diễn ánh sáng sẽ là màn bắn pháo hoa tầm thấp và tầm cao mừng lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh tại quảng trường 30/10.

Ngoài ra, còn có nhiều sự kiện khác như hội chợ OCOP, không gian ẩm thực, triển lãm quy hoạch và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác.

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh đã tổ chức lắp đặt màn hình LED hoặc màn chiếu, ti-vi tại nhà văn hóa thôn, khu hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng để phục vụ người dân theo dõi các sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện phục vụ các hoạt động được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, chủ động, với mục tiêu bảo đảm các sự kiện diễn ra an toàn, trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong ngày hội lớn của thành phố Quảng Ninh.