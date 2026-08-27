9h30' sáng 28/8, công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh

Vào lúc 9h30' sáng mai (ngày 28/8), tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện này trên các kênh: VTV1, VTV8, VTV9 và VTVgo.

Buổi lễ được phát trực tiếp trên kênh QTV1, QTV3, phát thanh QNR1, QNR2 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Tại hội nghị sẽ công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.



Buổi tối là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - thành phố rạng rỡ tương lai” với quy mô 100.000 người, lớn nhất từ trước tới nay; chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Di sản vịnh Hạ Long với 70 tàu du lịch sẽ cùng hội tụ trên Vịnh Hạ Long, mang theo ánh sáng, âm thanh và những sắc màu rực rỡ, tạo nên một không gian trình diễn lung linh giữa lòng Di sản. Cùng với đó là tổ chức bắn pháo hoa tầm cao để chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Quảng Ninh chính thức được thành lập từ ngày 01/9/2026, trở thành thành phố thứ 8 của cả nước.