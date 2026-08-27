Lắp nhiều màn hình lớn phục vụ nhân dân chào mừng thành phố Quảng Ninh

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh đã tổ chức lắp đặt màn hình LED hoặc màn chiếu, ti-vi tại các địa điểm công cộng để phục vụ người dân theo dõi các sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Phường Cẩm Phả lắp đặt màn hình led gần 700 inch với độ phân giải cao, đặt tại Quảng trường 12/11 có sức chứa từ 3.000-4.000 người, giúp người dân dễ dàng theo dõi sự kiện đặc biệt của tỉnh.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3816/UBND tỉnh-VHXH về việc tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân tham gia các sự kiện hướng tới chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu đã chỉ đạo các thôn, khu tổ chức cho người dân theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, dự kiến vào khoảng thời gian từ 9h30, ngày 28/8 tại nhà văn hóa thôn, khu hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào trong người dân về sự kiện đặc biệt này.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, đặc khu cũng bố trí địa điểm lắp đặt màn hình LED để tổ chức phát sóng, phục vụ nhân dân theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai”, được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 28/8 trên kênh VTV1, VTVgo, VTV8, VTV9, QTV1, QTV3.

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 100.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự trực tiếp, với khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dự kiến tham gia chương trình như: NSND Quang Thọ, Đen, Tùng Dương, Tóc Tiên, Hồ Quỳnh Hương, Rhyder, JiYeon (T-Ara), Phương Ly cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ khác. Chương trình được xây dựng thành 4 chương, khắc họa hành trình phát triển, những giá trị văn hóa và khát vọng vươn lên của đất và người Quảng Ninh.

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đang gấp rút lắp đặt màn hình LED hoặc màn chiếu, tivi tại các địa điểm công cộng để phục vụ người dân và du khách theo dõi chương trình qua sóng truyền hình trực tiếp. Công tác lắp đặt, kết nối tín hiệu được thực hiện chu đáo, chặt chẽ nhằm bảo đảm hoàn thành trước thời điểm diễn ra chương trình.