Khai mạc Chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Di sản vịnh Hạ Long

Hòa chung không khí hân hoan chào đón Quảng Ninh trở thành thành phố, ngày 27/8, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long diễn ra lễ khai mạc Chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Di sản vịnh Hạ Long. Đây là một điểm nhấn nghệ thuật độc đáo mở đầu chuỗi sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành bấm nút khai mạc chương trình.

Với sự tham gia của hơn 70 tàu du lịch, chương trình mở rộng không gian thưởng ngoạn Di sản vịnh Hạ Long, đồng thời mang đến một sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần làm phong phú các hoạt động du lịch, giải trí về đêm trên vịnh, tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi sự kiện chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công phát biểu khai mạc chương trình.

Các tàu tham gia chương trình được trang trí hệ thống đèn LED với nhiều màu sắc, tạo hiệu ứng ánh sáng đồng bộ trên mặt nước. Cùng với đó là màn pháo hoa kéo dài khoảng 10 phút, hòa cùng các hoạt động nghệ thuật diễn ra trên bờ, tạo nên không gian sôi động, rực rỡ chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đây là lần thứ hai trong năm, các tàu du lịch Hạ Long được tham gia Chương trình trình diễn ánh sáng trên vịnh; qua đó góp phần làm phong phú hơn các sản phẩm du lịch, giải trí về đêm; thu hút du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và thêm yêu mến Quảng Ninh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công khẳng định: Vịnh Hạ Long không chỉ là niềm tự hào chung của quốc gia được thế giới vinh danh, mà còn là nguồn lực vô giá để khơi dậy tiềm năng sáng tạo và kiến tạo nên những giá trị khác biệt. Quan điểm nhất quán của tỉnh là: “Bảo tồn để phát triển và phát triển để tái đầu tư cho bảo tồn”. Hiện thực hóa định hướng đó, Quảng Ninh đang tích cực mở rộng không gian phát triển, kết nối chuỗi giá trị Hạ Long - Yên Tử - Bái Tử Long gắn liền với chiến lược xây dựng Công viên biển Bái Tử Long; từng bước phát triển kinh tế đêm, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công tặng hoa chúc mừng lễ khai mạc chương trình.

Trong hành trình đó, với sự đồng hành đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, đội tàu du lịch của Quảng Ninh đã không ngừng được đầu tư nâng cấp toàn diện theo hướng sang trọng, hiện đại và đạt đẳng cấp quốc tế. Qua đó, không chỉ nâng tầm trải nghiệm của du khách, mà còn kiến tạo nên nét văn hóa du thuyền đặc sắc - một sản phẩm du lịch đặc thù, riêng có của Di sản vịnh Hạ Long.

Các tiết mục nghệ thuật khai mạc chương trình.

Lễ khai mạc Chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Di sản vịnh Hạ Long là sự kiện tôn vinh đội tàu du lịch hiện đại, đẳng cấp và ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình nâng tầm trải nghiệm di sản. Bằng nghệ thuật ánh sáng và công nghệ hiện đại, những con tàu du lịch đẳng cấp sẽ hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật lung linh giữa lòng kỳ quan, góp phần định hình vững chắc thương hiệu “Vịnh Hạ Long về đêm”, gia tăng sức hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách bốn phương.

Đoàn tàu diễu hành tạo nên dải ánh sáng lung linh trên Vịnh Hạ Long.

Những con tàu lướt sóng đưa du khách thưởng ngoạn khung cảnh lung linh của thành phố Quảng Ninh về đêm.

Chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Di sản vịnh Hạ Long diễn ra chính thức trong 2 ngày 27 và 28/8, trong khung giờ 18h30-22h00. Người dân và du khách có thể trực tiếp tham gia hành trình này thay vì chỉ thưởng ngoạn từ khu vực bờ biển. Trong không gian biển đêm, du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực, vừa chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng, âm thanh và pháo hoa từ các tàu du lịch.