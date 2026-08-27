Tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”

Tối 27/8, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” – một trong những sự kiện điểm nhấn của chuỗi sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2026). Đến dự buổi tổng duyệt có các đồng chí: Quản Minh Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Quản Minh Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành tới dự và theo dõi buổi tổng duyệt.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành theo dõi buổi tổng duyệt.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” gồm 4 chương: “Huyền thoại kỳ quan – Khát vọng dựng xây Tổ quốc”, “Quảng Ninh rực rỡ”, “Kỳ tích Quảng Ninh – Vươn biển lớn” và “Quảng Ninh thành phố của tôi” với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Đen, Tóc Tiên, Rhyder, JiYeon (T-Ara), Phương Ly cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ khác.

Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, quy mô trên sân khấu có độ mở lớn.

Điểm nhấn của chương trình là sân khấu mở với thiết kế sân khấu xoay trung tâm, kết nối không gian biểu diễn trên bộ, trên biển và trên không, hình thành một tổng thể trình diễn liên hoàn, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân và du khách được tham gia chương trình từ nhiều vị trí khác nhau.

Toàn bộ chương trình được kết nối theo mạch nguồn từ quá khứ đến hiện tại và hướng đến tương lai, kết hợp với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người dân, du khách.

Chương trình nghệ thuật kéo dài khoảng 120 phút, kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao, tầm thấp, drone light, trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long và nhiều hiệu ứng công nghệ hiện đại, góp phần tạo dấu ấn đặc biệt cho sự kiện.

Tuy thời tiết có mưa khá lớn nhưng các bộ phận liên quan vẫn tâm huyết, trách nhiệm triển khai các phần việc theo đúng chương trình kịch bản đề ra.

Tại buổi tổng duyệt, các tiết mục đã được rà soát kỹ lưỡng từ nội dung, kịch bản đến yếu tố kỹ thuật. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, hiệu ứng sân khấu được vận hành đồng bộ, bảo đảm chất lượng trình diễn tốt nhất. Đội ngũ đạo diễn, biên đạo, kỹ thuật viên liên tục chỉnh sửa, hoàn thiện động tác biểu diễn đến phối hợp giữa các khối sân khấu, nhằm tạo nên tổng thể chương trình liền mạch, ấn tượng.

CBCS các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh nghiêm túc, tập trung chuẩn bị cho phần tổng duyệt.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” sẽ diễn ra vào lúc 20h10 tối mai, 28/8, với sự có mặt trực tiếp của khoảng 100.000 đại biểu, nhân dân và du khách tại khu vực Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn; được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTVgo, VTV 8, VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam; các kênh QTV1, QTV3 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, livestream trên YouTube Quảng Ninh TV và Fanpage Báo và PTTH Quảng Ninh.

Nhiều người dân và du khách bất chấp cơn mưa nặng hạt vẫn có mặt tại sân khấu để theo dõi chương trình tổng duyệt.

Chương trình là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc lịch sử khi Quảng Ninh trở thành thành phố; đồng thời góp phần khẳng định hình ảnh một thành phố hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, là đô thị di sản và trung tâm phát triển năng động của vùng Đông Bắc và cả nước.

Ban Tổ chức tiến hành chạy thử phần trình chiếu công nghệ 3D Mapping tại mặt ngoài Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, sẵn sàng cho màn trình diễn mãn nhãn phục vụ người dân, du khách.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, dịp này còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như: Trình diễn ánh sáng của hơn 70 tàu du lịch trên Di sản vịnh Hạ Long từ ngày 26-28/8; trình diễn ánh sáng công nghệ drone light tại Quảng trường 30/10 ngày 28/8, trình chiếu công nghệ 3D Mapping tại mặt ngoài Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm từ ngày 28/8 đến 2/9; tổ chức không gian ẩm thực dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn trong các ngày 27 và 28/8 nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực, đặc sản địa phương phục vụ nhân dân và du khách.