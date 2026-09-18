100% xã, phường, đặc khu tham gia Cuộc thi “Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026”

Được phát động từ ngày 25/8, đến nay Cuộc thi trực tuyến “Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026” đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố với 100% xã, phường, đặc khu và các đảng ủy trực thuộc thành phố tham gia.

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 21/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, Cuộc thi được phát động từ ngày 25/8 đến hết ngày 25/9/2026, nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng số thiết yếu, nhận thức về an toàn thông tin và khả năng ứng dụng công nghệ số trong đời sống.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, cơ quan Thường trực Cuộc thi, đến ngày 15/9, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, triển khai của 100% xã, phường, đặc khu và các đảng ủy trực thuộc thành phố. Qua theo dõi, một số đơn vị đã tích cực triển khai, chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Tiêu biểu có Đảng ủy Than Quảng Ninh, các phường Móng Cái 1, Cẩm Phả, Mạo Khê, Cửa Ông, Đông Triều, xã Quảng Tân, đặc khu Vân Đồn, xã Đầm Hà, phường Móng Cái 2...

Bên cạnh những đơn vị triển khai tích cực, vẫn còn một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; việc tuyên truyền chưa sâu sát đến cơ sở, dẫn đến số lượng thí sinh đăng ký và hoàn thành Cuộc thi còn thấp. Trong đó có các xã Kỳ Thượng, Đông Ngũ, Lương Minh, Cái Chiên, Hải Ninh, Hoành Mô, Quảng Đức, Đường Hoa, Lục Hồn và đặc khu Cô Tô.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai Cuộc thi; tăng cường truyền thông trên các nền tảng số, khai thác và chia sẻ các sản phẩm truyền thông do Ban Tuyên giáo Thành ủy cung cấp đến từng chi bộ, tổ dân phố, thôn, bản và các nhóm cộng đồng. Các địa phương cần huy động lực lượng Đoàn Thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng và các lực lượng tại cơ sở trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, hoàn thành các chuyên đề học tập và bài thi. Việc hướng dẫn trực tiếp có ý nghĩa quan trọng đối với những người chưa thành thạo các thao tác trên môi trường số, qua đó đưa Cuộc thi đến gần hơn với từng khu dân cư.

Cuộc thi “Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026” là một trong những hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu của Phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng tới 100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số.

Cuộc thi còn 10 ngày để các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai, hướng dẫn và vận động người dân tham gia, hoàn thành các nội dung theo quy định.

Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến “Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026”:

Toàn văn Thể lệ Cuộc thi “Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026” xem tại đây: the-le-cuoc-thi-dai-su-so.pdf